UEA amplia infraestrutura da ENS com Laboratório Math4Green voltado à inovação

Notícias do Amazonas – Universidade do Estado do Amazonas (UEA) inaugurou, nesta terça-feira (26/8), o Laboratório Math4Green, na Escola Normal Superior (ENS), localizada na avenida Djalma Batista, Chapada. O espaço é voltado à pesquisa e à inovação sustentável, com suporte em Matemática e Recursos Computacionais, tendo como pilares a interdisciplinaridade, inovação e sustentabilidade.

PUBLICIDADE

O projeto foi viabilizado por meio de recursos da Lei de Informática, na área de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), com aportes da Gertec do Brasil Ltda., instalada no Polo Industrial de Manaus (PIM), em parceria com a Fundação Universitas para Estudos Amazônicos (Fuea).

Representando o reitor da UEA, Prof. Dr. André Zogahib, o Prof. Dr. Roberto Sanches Mubarac, pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, agradeceu as parcerias e ressaltou a evolução da ENS.

PUBLICIDADE

“Em nome do reitor da UEA, quero deixar registrado o agradecimento a todos que contribuíram para que esse momento fosse possível. É gratificante ver como a Escola Normal Superior evoluiu muito ao longo dos últimos anos, consolidando-se como um polo de excelência acadêmica e científica, e que sempre renova suas raízes educacionais com projetos e espaços dedicados aos mais importantes estudos para a perpetuação da UEA na Amazônia”, afirmou.

Estrutura moderna e funcional

O Math4Green funcionará como um espaço de trabalho colaborativo e inovador, capaz de atender, simultaneamente, demandas de ensino, pesquisa e extensão. O projeto arquitetônico priorizou soluções sustentáveis, como o uso intensivo da iluminação natural por meio de painéis de vidro, que reduz o consumo de energia elétrica. A construção respeitou a vegetação existente no local e já conta com infraestrutura preparada para sistemas de energia renovável, como painéis solares fotovoltaicos.

PUBLICIDADE

O ambiente interno dispõe de estações de trabalho informatizadas, preparadas para o desenvolvimento de softwares e aplicações de diferentes níveis de complexidade. Há, também, um espaço para reuniões e atividades coletivas, equipado com recursos multimídia e conexão de alta velocidade, além de uma lousa interativa de grandes dimensões, que permitirá a realização de aulas, treinamentos, simulações matemáticas e apresentações de projetos.

Segundo o diretor da ENS, Prof. Dr. Otávio Rios Portela, a inauguração representa um momento de grande satisfação. “É uma felicidade imensa ver frutos que foram plantados com tanto carinho, sendo colhidos com grande êxito por uma comunidade acadêmica sempre presente nas ações da nossa escola. O Math4Green simboliza o esforço coletivo e a dedicação de todos. Agradeço toda gestão superior e todos os parceiros que nos acompanham desde o início dessa jornada”, disse.

PUBLICIDADE

Leia mais em: Ex-prefeito de Eirunepé é alvo do TCE-AM e terá que se manifestar sobre denúncia de desvio de recursos

Atividades e projetos

O laboratório inicia suas atividades com projetos voltados ao desenvolvimento de soluções tecnológicas para máquinas de cartão de crédito e outros dispositivos eletrônicos. Além disso, servirá como espaço de formação para estudantes da graduação, mestrado e iniciação científica com alunos da UEA e de outras instituições.

Para a coordenadora técnico-científica do Math4Green, Prof.ª Dra. Neide Ferreira Alves, o objetivo é integrar diferentes níveis de ensino e promover inovação aplicada. “O Math4Green nasce de uma parceria de mais de cinco anos e já conta com projetos em andamento. Queremos que este laboratório seja um lugar de aprendizado, pesquisa e extensão, envolvendo alunos da UEA e de outras instituições. Além das atividades em tecnologia, vamos desenvolver projetos em sustentabilidade, coleta seletiva e energia renovável, conectando ciência e responsabilidade socioambiental”, explicou.