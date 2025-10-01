UEA anuncia melhorias e entrega equipamentos em Itacoatiara

Notícias do Amazonas – Nesta terça-feira (30/9), a gestão superior da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) realizou uma visita ao Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara (Cesit), onde entregou 15 novos computadores e anunciou melhorias na infraestrutura do local.

O reitor, Prof. Dr. André Zogahib, e a vice-reitora, Prof.ª Dra. Kátia Couceiro, estiveram presentes para dialogar com professores e estudantes.

Durante a visita, a equipe percorreu laboratórios e salas de aula, incluindo o Museu de Solos da Amazônia e os novos laboratórios de Solos, Tecnologia e Marchetaria, inaugurados no início deste ano.

A agenda incluiu reuniões com docentes e alunos, permitindo um intercâmbio sobre as necessidades e expectativas da comunidade acadêmica.

O reitor destacou os avanços no Cesit e a importância do trabalho conjunto para o fortalecimento da universidade no interior. “É gratificante ver o empenho de todos em prol da UEA e da sociedade”, afirmou.

Entre as melhorias anunciadas estão a ampliação do Restaurante Universitário, com obras previstas para dezembro de 2025, e a conclusão da biblioteca até o final do ano.

A UEA também entregou um Desfibrilador Externo Automático (DEA) ao Cesit, como parte do programa “UEA Cardio Protegida”.

O diretor do Cesit, Prof. Me. Franciano Antunes, ressaltou a importância do contato direto com a gestão, afirmando que o diálogo é crucial para atender às demandas da sociedade amazonense.