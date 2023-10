UEA apresenta ideias inovadoras na Campus Party Amazônia

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) está presente na Campus Party Amazônia. O evento, que é considerado o maior festival de tecnologia, empreendedorismo, ciência e disruptividade do mundo, está sendo realizado pela primeira vez em Manaus, no Studio 5, no período de 11 a 15 de outubro. Ao longo da programação, a universidade conta com a apresentação de seis palestras e com um estande.

O reitor da UEA, Prof. André Zogahib, celebra a participação da universidade na CPAmazônia e destaca o papel de protagonismo desempenhado pela instituição no fortalecimento da ciência e tecnologia na região.

“Temos com uma de nossas maiores missões o incentivo a projetos que têm o potencial de transformar a sociedade para melhor. Temos a oportunidade de apresentar ao público ideias grandiosas que nasceram dentro da universidade. Isso é importantíssimo”, disse o reitor.

Na abertura do evento, realizada na quarta-feira (11/10) o diretor da Agência de Inovação (Agin/UEA), Prof. Dr. Antônio Mesquita, ressaltou que este é um momento histórico para a UEA.

“A Campus Party representa um momento de inovação, de tecnologias importantes e criativas. Falar em Campus Party é falar em transformação, na implementação de uma cultura empreendedora que vai impulsionar o desenvolvimento de nossa sociedade”, pontuou.

Como parte da programação do palco Fábrica de Empreendedores, promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a vice-reitora da UEA, Prof.ª Dra. Kátia Couceiro, participou, na sexta-feira (13/10), de mesa-redonda com o tema “Importância e os impactos positivos da educação empreendedora e sustentável na Amazônia”, ao lado de grandes nomes da área.

“Precisamos unir esforços em prol do desenvolvimento tecnológico da sociedade. Temos que ter esse olhar de progresso, sem esquecer da sustentabilidade. E a nossa universidade tem essa preocupação. Estou muito orgulhosa de ver o interesse de todos em nossos projetos”, complementou a vice-reitora.

Pesquisas inovadoras

Membro da Navi UEA, o acadêmico do 6° período de Engenharia Elétrica Gabriel Cortezão afirma que, desde o início da graduação, os alunos são incentivados pelos professores a desenvolver novas tecnologias.

É de extrema importância divulgar, pois os projetos acrescentam muito na vida acadêmica do aluno e, posteriormente, na vida profissional. E o material que estamos exibindo é fruto de muito esforço da nossa equipe. Passamos meses desenvolvendo um nautimodelo para levar para o Desafio Universitário de Nautidesign (Duna). Nessa embarcação, aplicamos vários conhecimentos adquiridos na sala de aula”, comentou o acadêmico.

No stande da UEA, estão expostos grandes projetos como a equipe Jaraqui – referência nacional em nautimodelismo; equipe Urutau Aerodesign – projeto de extensão que já participou da maior competição aeronáutica do Brasil, a SAE Brasil Aerodesign; equipe Navi – projeto de nautimodelismo com um modelo de rebocador portuário marítimo em escala reduzida, que levou o título de campeã na prova de projeto e prova de cabo de guerra no Duna 2023; a Liga Acadêmica de Concretos Especiais – que visa incorporar conhecimento sobre as mais novas tecnologias; equipe Leviatã – projeto da EST voltado para a inovação, desenvolvendo soluções para um futuro mais limpo através da energia solar; o Grupo de Estudos Aplicados à Robótica que promove o desenvolvimento de seus membros por meio da concepção e execução de projetos de controle e automação; e, por fim, Baja UEA – projeto formado por alunos que constroem veículos off-road de alto desempenho. A equipe acumula o total de 7 vezes a melhor do Norte.

