A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

UEA avança em tratativas para convênio internacional com The Ohio State University, nos EUA

Segundo o reitor, a visita representa um passo estratégico na consolidação da universidade amazonense como referência em ensino.

Por Jonas Souza

28/08/2025 às 20:55

Ver resumo

Notícias do Amazonas – Entre os dias 15 e 22 de agosto, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) realizou uma missão institucional à The Ohio State University (OSU), nos Estados Unidos, com o objetivo de fortalecer laços acadêmicos e avançar nas negociações para firmar convênios bilaterais.

PUBLICIDADE

A comitiva foi liderada pelo reitor da UEA, Prof. Dr. André Luiz Nunes Zogahib, acompanhado da diretora da Assessoria de Relações Internacionais (ARI/UEA), Prof.ª Dra. Vanúbia Moncayo, e dos assessores do gabinete da Reitoria, Marcus Orleans e Fabiola Paiva.

Leia mais: Prefeito de Maraã, Pastor Edir, é notificado pelo MP para reformar Conselho Tutelar após abandono

Segundo o reitor, a visita representa um passo estratégico na consolidação da universidade amazonense como referência em ensino, pesquisa e inovação.
“Essa parceria representa um importante avanço na consolidação da UEA como uma instituição de ensino superior comprometida com a excelência acadêmica. Além disso, abre novas possibilidades para intercâmbio de conhecimento, formação de nossos estudantes e professores”, afirmou Zogahib.

PUBLICIDADE

O convite, feito pela própria OSU, possibilitou a exploração e o alinhamento com os seguintes espaços: Departamento de Espanhol e Língua Portuguesa; Centro de Inovação e Avanço Energético; Faculdade de Artes e Ciências; Departamento de Internacionalização; Centro de Estudos Latino-Americanos e Escritório de Engajamento, Descoberta e Educação Global.

Além do reitor, integraram a comitiva a diretora da Assessoria de Relações Internacionais (ARI/UEA), Prof.ª Dra. Vanúbia Moncayo, e os assessores do gabinete da Reitoria, Marcus Orleans e Fabiola Paiva. Durante a agenda, a UEA apresentou sua estrutura física, humana e acadêmico-científica, áreas prioritárias e projetos institucionais de destaque. Na oportunidade, ambas as instituições discutiram possibilidades de institucionalizar mobilidade internacional em níveis de graduação e pós-graduação.

The Ohio State University (OSU)

A OSU figura entre as 60 melhores universidades do mundo, segundo o ranking do Center for World University Rankings (CWUR). A instituição recepciona acadêmicos e pesquisadores internacionais dos cinco continentes. O Centro de Estudos Latino-Americanos acolhe e explora um número expressivo de pesquisas do Brasil, possuindo uma comunidade brasileira atuante em ensino e pesquisa.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Amazonas

Prefeito de Maraã, Pastor Edir, é notificado pelo MP para reformar Conselho Tutelar após abandono

MP-AM destacou que a situação configura violação de direitos fundamentais, já que o Conselho é peça essencial na proteção das crianças.

há 13 minutos

Polícia

Oito homens são presos por linchamento em Tonantins no Amazonas

Crime ocorreu após invasão à delegacia de Tonantins; suspeitos foram presos por homicídio qualificado.

há 26 minutos

Brasil

“Homem que tem dignidade não rasteja”, diz Lula sobre ausência de diálogo com Trump em meio a tensão comercial

A sobretaxa é resultado da soma de uma alíquota de 10% já em vigor desde abril com mais 40% anunciados no fim de julho.

há 44 minutos

Polícia

Líder religioso dizia pertencer a facção para ameaçar vítimas de estupro em Manacapuru

Homem já havia sido investigado em 2018 e 2020, e agora soma três inquéritos por crimes sexuais no Amazonas.

há 56 minutos

Brasil

Moraes dá 5 dias para PGR se manifestar sobre recurso de Paulo Figueiredo

A ação é analisada por Moraes após a DPU questionar a forma como o comunicador foi notificado no processo.

há 1 hora