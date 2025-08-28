UEA avança em tratativas para convênio internacional com The Ohio State University, nos EUA

Notícias do Amazonas – Entre os dias 15 e 22 de agosto, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) realizou uma missão institucional à The Ohio State University (OSU), nos Estados Unidos, com o objetivo de fortalecer laços acadêmicos e avançar nas negociações para firmar convênios bilaterais.

A comitiva foi liderada pelo reitor da UEA, Prof. Dr. André Luiz Nunes Zogahib, acompanhado da diretora da Assessoria de Relações Internacionais (ARI/UEA), Prof.ª Dra. Vanúbia Moncayo, e dos assessores do gabinete da Reitoria, Marcus Orleans e Fabiola Paiva.

Segundo o reitor, a visita representa um passo estratégico na consolidação da universidade amazonense como referência em ensino, pesquisa e inovação.

“Essa parceria representa um importante avanço na consolidação da UEA como uma instituição de ensino superior comprometida com a excelência acadêmica. Além disso, abre novas possibilidades para intercâmbio de conhecimento, formação de nossos estudantes e professores”, afirmou Zogahib.

O convite, feito pela própria OSU, possibilitou a exploração e o alinhamento com os seguintes espaços: Departamento de Espanhol e Língua Portuguesa; Centro de Inovação e Avanço Energético; Faculdade de Artes e Ciências; Departamento de Internacionalização; Centro de Estudos Latino-Americanos e Escritório de Engajamento, Descoberta e Educação Global.

The Ohio State University (OSU)

A OSU figura entre as 60 melhores universidades do mundo, segundo o ranking do Center for World University Rankings (CWUR). A instituição recepciona acadêmicos e pesquisadores internacionais dos cinco continentes. O Centro de Estudos Latino-Americanos acolhe e explora um número expressivo de pesquisas do Brasil, possuindo uma comunidade brasileira atuante em ensino e pesquisa.