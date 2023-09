A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) participará, entre os dias 20 e 22 de setembro, da Feira Norte do Estudante 2023, onde haverá um estande com a exposição da Assessoria de Relações Internacionais (ARI), do Projeto Mais Acesso e do Projeto UEA Cidadã. O evento será a partir das 9h, no Centro de Convenções do Manaus Plaza Shopping, na avenida Djalma Batista 2.100, Chapada.

Além disso, na quarta-feira (20/09), às 9h15, o diretor da Escola Superior de Tecnologia (EST), Jucimar Maia, ministrará a palestra “Por que eu deveria escolher engenharia como profissão?”. Na sexta-feira (22/9), às 9h15, haverá a palestra “Redes Sociais”, ministrada por Felipe Passos, da Coordenação de Extensão da UEA (Cext) e pela Yanna Trindade (Futuro Consultoria).

Na quinta-feira (22/09), às 14h, a vice-reitora da UEA, Kátia Couceiro, ministrará a palestra “Fatores de risco cardiovascular- Prevenção para impedir a progressão da doença”.

O Projeto UEA Cidadã estará no evento no período de 20 a 22 de setembro. O projeto Mais Acesso e a ARI/UEA estarão no evento apenas na quarta-feira (21/9).

