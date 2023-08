UEA divulga edital de notificação a alunos de graduação com risco de desligamento

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da Universidade do Estado do Amazonas (Prograd/UEA) divulga o edital de notificação dos estudantes dos cursos de graduação, de oferta regular, que se encontram em risco de desligamento. O período é referente ao ano letivo 2023/1. O período para inscrição de estudantes no edital é de 28 de agosto a 2 de setembro.

O desligamento do estudante de graduação é um ato de natureza didático-pedagógica que poderá aplicado ao estudante que incorre em uma das situações previstas nas Resoluções nº 003/2010 – Consuniv/UEA e Resolução nº 035/2021- Consuniv/UEA, com base em relatório gerado pela Secretaria Acadêmica Geral, transcorridos 25% dos dias letivos de cada semestre letivo.

Caberá os estudantes, se assim desejarem, protocolar a inscrição nos termos dispostos no edital, diretamente pelo Protocolo Virtual do Estado do Amazonas, por meio do link https://protocolovirtual.amazonas.am.gov.br. Para isso, devem enviar a solicitação via formulário específico, no prazo de dez dias a contar da data de publicação do Edital, apresentando as justificativas (defesa/contrarrazão) que o levaram a se enquadrar em situação de desligamento.

Acesse mais informações no edital: https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=8825

Redação AM POST