UEA divulga edital de Pós-Graduação Lato Sensu de Especialização em Educação Museal

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulga edital para processo seletivo do curso de pós-graduação Lato Sensu de Especialização em Educação Museal: fundamentos teóricos e pedagógicos de aprendizagens, oferecido na Modalidade de Educação a Distância (EaD). Ao todo, são oferecidas 440 vagas e as inscrições seguem até o dia 17 de setembro.

Os interessados deverão se inscrever, exclusivamente, de forma on-line, pelo link do Google Forms disponibilizado na página de processos seletivos da UEA (www.uea.edu.br) pelo candidato, nos termos do cronograma do edital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após a conclusão do preenchimento do Formulário de Inscrição pelo link do Google Forms, este será enviado, automaticamente, para o e-mail: [email protected]. Somente será admitida uma única inscrição por candidato para uma das vagas do Quadro 1 do edital.

As vagas são destinadas aos polos de apoio presencial do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) localizados nos municípios de Coari, Manacapuru, Manaus, Maués, Parintins, Presidente Figueiredo, Tabatinga e Tefé.

Para mais informações, acesse o edital: https://selecao2.uea.edu.br/?dest=info&selecao=8727

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST