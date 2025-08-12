UEA e Unesp firmam acordo para fortalecer ensino e pesquisa no Brasil

Notícias do Amazonas – A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) firmaram, nesta terça-feira (12/8), um termo de cooperação para ampliar ações conjuntas em ensino, pesquisa, desenvolvimento e transferência de tecnologias. O acordo foi assinado na Reitoria da Unesp, em São Paulo, pelo reitor da UEA, Prof. Dr. André Zogahib, e pela reitora da Unesp, Prof.ª Dra. Maysa Furlan.

A parceria prevê um programa amplo de intercâmbio científico e tecnológico, envolvendo atividades de ensino, extensão, internacionalização, compartilhamento de instalações e equipamentos, além de iniciativas para fortalecer programas de pós-graduação. A meta é consolidar redes de pesquisa e impulsionar a produção acadêmica.

Segundo o reitor André Zogahib, a união reforça o papel estratégico das universidades no desenvolvimento científico e social. “Este é apenas o início de diversas parcerias e da consolidação de colaborações que já vínhamos construindo. Juntos, poderemos avançar para uma sociedade mais justa, moderna e equânime, com uma Amazônia protegida e um Brasil fortalecido”, declarou.

A reitora Maysa Furlan destacou o potencial de integração entre as instituições. “Unir a expertise de São Paulo ao conhecimento do Amazonas abre um leque de possibilidades que valorizo muito. Esta parceria contribuirá para a formação de recursos humanos, para a ciência e para a soberania nacional”, afirmou.

A cerimônia contou, pela UEA, com a presença do pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação, Prof. Dr. Roberto Mubarac; da coordenadora de Pesquisas e Projetos Institucionais, Prof.ª Dra. Jessica Takahashi; e do diretor da Escola Normal Superior (ENS/UEA), Prof. Dr. Otávio Rios. Pela Unesp, participaram pró-reitores, chefes de gabinete e assessores acadêmicos.