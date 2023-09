UEA está com inscrições abertas para curso de especialização em Direito e Internet

A Universidade Estadual do Amazonas (UEA) está com inscrições disponíveis para curso de especialização em Direito e Internet. Os interessados podem se cadastrar até o dia 7 de outubro. Ao todo, são oferecidas 70 vagas, sendo 14 para Pessoas com Deficiência (PcD) e 2 vagas gratuitas, exclusivamente, para funcionários e/ou ex-alunos da UEA.

As inscrições devem ser realizadas por e-mail. Os candidatos terão que enviar os documentos obrigatórios originais e digitalizados no formato PDF, conforme solicitados no edital, para o endereço eletrônico [email protected].

A taxa de inscrição é de R$ 50,00. O pagamento poderá ser feito por meio de depósito identificado, transferência bancária ou PIX na Conta Corrente 8212-0, Agência 5927-7, Banco do Brasil S/A, CNPJ 03.343.080/0001-76, Fundação de Apoio Institucional Muraki.

A homologação das inscrições será divulgada no dia 9 de outubro. O resultado preliminar dos candidatos selecionados será publicado no dia 11 de outubro. E o resultado final, após os recursos, será publicado no dia 16 de outubro, no site da UEA.

Para mais informações, acesse o edital aqui: https://selecao2.uea.edu.br/?dest=info&selecao=8923

Redação AM POST