A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) está com inscrições abertas para Programas de Residência em Saúde (PSPRS). A inscrição deve ser realizada até o dia 22 de janeiro de 2023. As áreas profissionais são: Enfermagem em Infectologia, Enfermagem Neonatal, Enfermagem Obstétrica, Enfermagem em Urgência e Emergência e em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. Ao todo, são ofertadas 19 vagas.

Os interessados deverão se inscrever por meio do endereço eletrônico: https://selecao2.uea.edu.br/?dest=info&selecao=7467. O pagamento da taxa de inscrição, conforme o item 6.1.2 do edital, deverá ser realizado, preferencialmente, por meio de depósito, identificado pelo CPF do candidato, realizado no balcão.

As inscrições somente serão confirmadas após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição, até a data estabelecida no edital. A homologação das inscrições estará disponível no endereço eletrônico www.uea.edu.br, a partir de 24 de janeiro de 2023.

Etapas do Processo Seletivo

O PSPRS será realizado em duas etapas, sendo a primeira etapa constituída de Prova Objetiva, composta por 40 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas de respostas, sendo apenas uma correta. O conteúdo programático inclui (Anexo II) 20 questões de conhecimento geral da área profissional, e 20 questões da área de especialidade pretendida.

A prova será realizada no dia 1º de fevereiro de 2023, das 9h às 12h (horário local), na Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA), localizada na avenida Carvalho Leal, n° 1777, Cachoeirinha. Será atribuída nota na escala de zero a dez pontos, sendo classificados para a 2ª etapa apenas os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0. Esta etapa é de caráter eliminatório.

A segunda etapa é constituída por entrevista e avaliação curricular, que será de caráter classificatório e deverá ser realizada no dia 8 de fevereiro de 2023, na ESA/UEA. A entrevista terá início às 8h, e o candidato deve chegar com 30 minutos de antecedência, portando o documento de identificação oficial com foto e dentro da validade.

Para saber mais, confira o edital: https://selecao2.uea.edu.br/?dest=info&selecao=7467