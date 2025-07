UEA implanta primeiro mestrado em rede nacional com foco no interior do Amazonas

Notícias do Amazonas – Com início previsto para março de 2026, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) avança na implantação do seu primeiro curso de mestrado profissional em rede nacional. A pós-graduação, intitulada Processos e Tecnologias Educacionais para a Educação Básica, será oferecida em municípios estratégicos do interior amazonense: Itacoatiara, Parintins e Tabatinga.

Nos dias 23 e 24 de julho, o reitor da UEA, professor doutor André Zogahib, esteve em Parintins para acompanhar de perto os preparativos para o início do curso. Durante a visita ao Centro de Estudos Superiores de Parintins (Cesp/UEA), Zogahib inspecionou os espaços que devem abrigar as atividades do novo programa, reuniu-se com o corpo docente e ouviu demandas da comunidade acadêmica, com foco em melhorias estruturais.

“Investimos muito no interior do estado e este programa terá como foco municípios estratégicos do Amazonas. A criação desse mestrado em rede é uma resposta concreta à necessidade de fortalecer a formação docente onde ela é essencial. Queremos promover inclusão, inovação e desenvolvimento educacional a partir da realidade local”, afirmou o reitor.

Formação docente e inovação tecnológica

A nova pós-graduação será ofertada na área de “Ciências e Humanidades para a Educação Básica” e integra uma rede de nove universidades estaduais de diferentes regiões do país. O curso busca formar professores pesquisadores comprometidos com a melhoria da aprendizagem e com o uso qualificado de tecnologias educacionais.

Duas áreas de concentração compõem a estrutura do curso: Tecnologias Educacionais para a Educação Básica e Processos Inovadores e Culturas Digitais na Educação Básica.

Durante a agenda em Parintins, o reitor participou de uma roda de perguntas e respostas com os professores da unidade, fortalecendo o compromisso com a escuta ativa e a construção coletiva de soluções.

“Ouvir quem vive o dia a dia da unidade é essencial para que possamos construir soluções concretas e efetivas. O diálogo com a comunidade acadêmica nos dá clareza sobre os desafios e, ao mesmo tempo, revela o potencial de cada centro ou núcleo”, destacou Zogahib.

Parceria nacional

Coordenado pela UEA, o mestrado em rede conta com a participação de outras oito instituições: Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), Universidade do Estado do Pará (Uepa), Universidade Estadual do Maranhão (Uema), Universidade Estadual de Maringá (UEM), Universidade do Estado do Mato Grosso (Unemat), Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA), Universidade de Pernambuco (UPE) e Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (Uemasul).

O pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação da UEA, professor doutor Roberto Mubarac, explicou que essa é a primeira rede nacional dedicada à temática de tecnologias educacionais.

“Trata-se de uma iniciativa estratégica para fortalecer a formação continuada de professores, ampliar a produção científica e contribuir diretamente para a qualidade da educação básica em nossa região”, afirmou.

Também participaram da programação o diretor da Escola Normal Superior (ENS/UEA), Prof. Dr. Otávio Rios; a diretora do Cesp/UEA, Prof.ª Dra. Keila Amoedo; e o coordenador de Qualidade do Cesp/UEA, Prof. Dr. Francisco Miranda.