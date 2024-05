UEA inaugura arena esportiva em homenagem ao ex-reitor José Aldemir de Oliveira

Notícias do Amazonas – Com foco na promoção de atividades físicas e de qualidade de vida à comunidade acadêmica, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) inaugurou, nesta terça-feira (07/05), a nova arena esportiva Prof. Dr. José Aldemir de Oliveira. O espaço foi batizado em homenagem ao ex-reitor da instituição, falecido em 2019. O local foi revitalizado com recursos destinados por meio de emenda parlamentar do deputado estadual João Luiz Almeida da Silva.

Localizada na Escola Superior de Tecnologia (EST/UEA), a arena UEA dispõe de uma área com mais de 1,6 mil metros quadrados divididos em campo de futebol, churrasqueira, banheiros, chuveiros e área kids. A cerimônia contou com a presença do reitor da UEA, Prof. Dr. André Luiz Nunes Zogahib; da vice-reitora da UEA, Prof.ª Dra. Kátia do Nascimento Couceiro; do diretor da EST/UEA, Prof. Dr. Jucimar Júnior; do deputado estadual João Luiz; do secretário de Desporto e Lazer, Jorge de Oliveira; de familiares do ex-reitor José Aldemir, e de pró-reitores da instituição.

Durante o evento de inauguração, o reitor da UEA destacou a importância para comunidade acadêmica desse novo espaço adequado para a prática de esportes e qualidade de vida. André Zogahib agradeceu, ainda, ao deputado pela disponibilidade do recurso.

“A entrega desse ambiente de lazer e esporte é mais uma conquista da nossa comunidade acadêmica. É a oportunidade que a gestão superior tem de oferecer qualidade de vida aos nossos estudantes e servidores. Esse tem sido o nosso compromisso diário. Temos que destacar que tudo isso foi possível graças à emenda parlamentar concedida pelo deputado João Luiz. Além disso, a arena UEA é um marco significativo, uma vez que leva o nome do ex-reitor José Aldemir, gestor que deixou um legado acadêmico de grande valor para essa universidade. Um homem visionário e revolucionário para o sistema educacional e que merece ser homenageado desta forma”, comentou o reitor.

O deputado João Luiz ressaltou o compromisso com ações que impactem positivamente na sociedade. “Atuamos fortemente na parte educacional e na parte esportiva. Essa ação uniu as duas frentes. É um momento muito importante. O esporte vai muito além de uma simples atividade física. Parabéns à comunidade acadêmica da UEA. Podem contar sempre conosco”, disse.

Também nesta solenidade, a gestão superior da UEA entregou o novo estacionamento da Escola de Tecnologia destinado, exclusivamente, a docentes da unidade. No total, o novo espaço tem capacidade para abrigar 46 veículos.

José Aldemir de Oliveira

Filho ilustre do município do Alto Careiro, conhecido, tradicionalmente, como Manacapuru, José Aldemir de Oliveira deixou para a Amazônia um grande legado de desenvolvimento cientifico, com destaque na formação de universitários e estudantes de diferentes gerações.

Com importante papel na consolidação da UEA, José Aldemir assumiu o posto de quarto reitor da instituição no período de junho de 2010 a março de 2013, deixando valiosa herança acadêmica, com contribuições significativas à defesa e política da Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas. José Aldemir era Doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo (USP), e teve também um papel fundamental na criação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), tornando-se diretor-presidente da instituição. Em seguida, foi secretário de Estado de Ciência e Tecnologia.

Com vasta experiência em Geografia Humana, principalmente nos temas cidades e rios, moradia e geohistória das cidades amazônicas, revolucionando o sistema de financiamento à ciência e tecnologia na Amazônia ocidental, José Aldemir também atuou como professor nos cursos de Pós-graduação Sociedade e Cultura na Amazônia e Geografia, ambos da Ufam e era líder do Núcleo de Estudos e Pesquisas das Cidades na Amazônia (Nepecab).

*Com informações da assessoria