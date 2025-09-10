UEA lança AldTec para acelerar transformação digital na saúde da Amazônia

Notícias do Amazonas – A Aldeia de Transformação Digital na Saúde na Amazônia (AldTec) é o novo braço tecnológico da Uddae/UEA e foi lançada nesta terça-feira (9/9), no auditório da Escola Superior de Tecnologia (EST/UEA). A iniciativa nasce para acelerar a inovação em saúde, com foco na transformação digital e no desenvolvimento de soluções com impacto direto na qualidade da assistência à população, especialmente no contexto amazônico.

Diferente de outros laboratórios e hubs, o AldTec coloca a saúde no centro, priorizando projetos que ajudem a reduzir mortalidade, morbidade e incidência de doenças, e que melhorem o cuidado primário, secundário, terciário e quaternário. A proposta é cocriar modelos de atendimento que unam tecnologia e inovação às demandas do território, fortalecendo também a formação acadêmica: ao inserir a transformação digital na rotina universitária, a UEA pretende preparar profissionais para práticas já consolidadas globalmente.

Representando o reitor Prof. Dr. André Zogahib, o diretor da Agência de Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual, Prof. Dr. Antônio Mesquita, ressaltou o investimento da UEA em tecnologias para a saúde e o compromisso institucional em formar profissionais alinhados às mudanças globais. A coordenadora da Uddae/UEA, Prof.ª Dra. Adriana Taveira, destacou que a transformação digital aproxima pacientes do cuidado e qualifica a atuação das equipes, colaborando para reduzir desigualdades e ampliar o acesso. Já a coordenadora pedagógica da Uddae/UEA, Prof.ª Dra. Cássia Souza, apontou a expansão da Telessaúde como passo decisivo para levar bem-estar e qualidade de vida ao interior do Amazonas.

A programação de lançamento reuniu especialistas. O Prof. Dr. Ivan Torres Pisa (Unifesp) abriu o evento com o tema Inteligência Artificial na Saúde. Em seguida, houve as palestras “Tecnologia e Inovação: Ecossistema UEA”, com Prof. Dr. Antônio de Lima Mesquita, e “Transformação Digital e Inovação na Saúde – AldTec”, com Prof.ª Dra. Adriana Taveira. Compôs a mesa a Prof.ª Dra. Samantha Coelho Pinheiro, coordenadora de Qualidade da EST/UEA.