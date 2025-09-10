A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

UEA lança AldTec para acelerar transformação digital na saúde da Amazônia

Hub da Uddae/UEA reúne tecnologia e inovação para cocriar soluções assistenciais, formar profissionais e ampliar o alcance do cuidado em toda a Amazônia.

Por Beatriz Silveira

10/09/2025 às 19:58

Ver resumo

Notícias do Amazonas –  A Aldeia de Transformação Digital na Saúde na Amazônia (AldTec) é o novo braço tecnológico da Uddae/UEA e foi lançada nesta terça-feira (9/9), no auditório da Escola Superior de Tecnologia (EST/UEA). A iniciativa nasce para acelerar a inovação em saúde, com foco na transformação digital e no desenvolvimento de soluções com impacto direto na qualidade da assistência à população, especialmente no contexto amazônico.

PUBLICIDADE

Diferente de outros laboratórios e hubs, o AldTec coloca a saúde no centro, priorizando projetos que ajudem a reduzir mortalidade, morbidade e incidência de doenças, e que melhorem o cuidado primário, secundário, terciário e quaternário. A proposta é cocriar modelos de atendimento que unam tecnologia e inovação às demandas do território, fortalecendo também a formação acadêmica: ao inserir a transformação digital na rotina universitária, a UEA pretende preparar profissionais para práticas já consolidadas globalmente.

Leia também: ‘Gás do Povo’ começa em novembro e vai beneficiar 546 mil famílias no Amazonas; veja quem tem direito

PUBLICIDADE

Representando o reitor Prof. Dr. André Zogahib, o diretor da Agência de Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual, Prof. Dr. Antônio Mesquita, ressaltou o investimento da UEA em tecnologias para a saúde e o compromisso institucional em formar profissionais alinhados às mudanças globais. A coordenadora da Uddae/UEA, Prof.ª Dra. Adriana Taveira, destacou que a transformação digital aproxima pacientes do cuidado e qualifica a atuação das equipes, colaborando para reduzir desigualdades e ampliar o acesso. Já a coordenadora pedagógica da Uddae/UEA, Prof.ª Dra. Cássia Souza, apontou a expansão da Telessaúde como passo decisivo para levar bem-estar e qualidade de vida ao interior do Amazonas.

A programação de lançamento reuniu especialistas. O Prof. Dr. Ivan Torres Pisa (Unifesp) abriu o evento com o tema Inteligência Artificial na Saúde. Em seguida, houve as palestras “Tecnologia e Inovação: Ecossistema UEA”, com Prof. Dr. Antônio de Lima Mesquita, e “Transformação Digital e Inovação na Saúde – AldTec”, com Prof.ª Dra. Adriana Taveira. Compôs a mesa a Prof.ª Dra. Samantha Coelho Pinheiro, coordenadora de Qualidade da EST/UEA.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Manaus

Manaus pode ganhar “Escola da Cidadania” para fortalecer participação social

Proposta de Eduardo Alfaia (Avante) prevê ações em escolas, CRAS e espaços comunitários, com parcerias acadêmicas e internacionais, e segue para análise da CCJR.

há 2 minutos

Amazonas

Wilson Lima critica fala de Gustavo Petro em Manaus sobre legalização de drogas: “Inacreditável”

Governador do Amazonas ressaltou o trabalho das forças de segurança do estado no enfrentamento ao tráfico de droga.

há 32 minutos

Polícia

Árbitro é preso em Manaus após denúncia de agressão a jogadora do Manaus

Investigação apura agressões após término do relacionamento e tentativa de estrangulamento.

há 44 minutos

Amazonas

MP-AM abre inquérito para apurar irregularidades no Minha Casa Minha Vida em Presidente Figueiredo

A decisão foi assinada pela promotora de Justiça Fábia Melo Barbosa de Oliveira em 18 de fevereiro de 2025.

há 53 minutos

Esporte

Fifa define datas e sedes iniciais da Copa Intercontinental 2025

Torneio começa no domingo (14) no Cairo; campeão da Libertadores estreia em 10 de dezembro e pode jogar também nos dias 13 e 17.

há 1 hora