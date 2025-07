UEA lança dois novos mestrados em Tabatinga com foco na Amazônia

Notícias do Amazonas – A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) deu mais um passo na consolidação da interiorização da pós-graduação ao anunciar dois novos programas stricto sensu no município de Tabatinga, no Alto Solimões. Durante visita institucional ao Centro de Estudos Superiores de Tabatinga (Cestb), nesta segunda-feira (28/07), o reitor da UEA, professor doutor André Zogahib, apresentou os detalhes dos novos cursos de mestrado: o Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Ensino de Ciências Naturais na Amazônia (PPGBEC) e o Mestrado Profissional em Processos e Tecnologias Educacionais para a Educação Básica (ProfEducatec).

Na ocasião, o reitor se reuniu com professores, técnicos e gestores locais para ouvir demandas e avaliar os espaços físicos que receberão os novos cursos. “Estamos construindo uma universidade mais forte, ouvindo quem vive a realidade da educação no interior. Esses novos programas refletem nosso compromisso com o desenvolvimento regional e a valorização da ciência produzida na Amazônia”, afirmou Zogahib.

PUBLICIDADE

O PPGBEC é fruto de parceria com o IFAM e visa formar pesquisadores com foco na etnobiologia, conservação e ensino de ciências em contextos amazônicos. Já o ProfEducatec, ofertado em rede com outras universidades brasileiras, é voltado à qualificação de professores da educação básica, com ênfase em inovações pedagógicas e tecnologias educacionais. O curso será oferecido nos municípios de Tabatinga, Parintins e Itacoatiara.

Leia também: Nove policiais são presos em Manaus por envolvimento com milícia

A visita também foi marcada por um momento de escuta ativa entre a reitoria e a comunidade acadêmica. Professores puderam apresentar sugestões e conhecer os processos para credenciamento nos programas, previstos para iniciarem em 2026.

PUBLICIDADE

A servidora Daynir Brasil, há 22 anos no Cestb, destacou o avanço da universidade: “É gratificante ver como a interiorização está sendo valorizada. Hoje faço doutorado graças a essa gestão comprometida com nossa formação”.