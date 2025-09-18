UEA lança plano de saúde inédito para servidores em parceria com Samel

Notícias do Amazonas – Em uma iniciativa pioneira, a gestão superior da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) passa a oferecer, a partir do mês de outubro, plano de saúde aos servidores efetivos, técnicos administrativos e comissionados da instituição, da capital e do interior. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (18/9), pelo reitor da UEA, Prof. Dr. André Zogahib, durante a 3ª reunião ordinária do Conselho Universitário (Consuniv), realizada no auditório da Reitoria.

PUBLICIDADE

A medida garante, aos colaboradores, acesso a clínicas e hospitais da rede Samel, na modalidade apartamento, sem custos, com cobertura completa para os mais diversos tipos de tratamento ambulatorial e hospitalar. A iniciativa impacta, diretamente, no bem-estar e qualidade de vida dos servidores da universidade.

Leia também: Suspeito aponta ‘talaricagem’ como motivação do assassinato do empresário ‘Chefinho Cell’ em Manaus

PUBLICIDADE

“Isso é algo muito importante pra gente, porque estamos lutando, desde 2022, e mostra o quanto temos compromisso com nossos servidores, no sentido de podermos passar a melhor atenção possível em todos os aspectos, inclusive na saúde”, declarou o reitor André Zogahib.

Na oportunidade, a vice-reitora da UEA, Prof.ª Dra. Kátia Couceiro, reforçou que é um marco histórico para a universidade. “Esse benefício visa proporcionar tranquilidade, segurança e suporte em momentos de necessidade. É importante que nossos colaboradores tenham esse acesso de qualidade, uma melhor forma de cuidar da saúde de quem constrói a UEA conosco”, disse.

Outra novidade é que o plano de saúde poderá contemplar dependentes. A inclusão de membros familiares, como filhos e cônjuge, seguirá alguns critérios estabelecidos para a adesão.

PUBLICIDADE

Importância para servidores

Para a diretora da Escola Superior de Artes e Turismo (Esat), Prof.ª Dra. Adriane de Felippe Rodrigues, a notícia veio em um bom momento e vai contribuir para suprir as necessidades dos servidores. “Fiquei surpresa, muito feliz e grata à gestão por esse cuidado com os servidores da instituição”, afirmou.

Em nome dos técnicos administrativos, a servidora Lanir Catique, representando o servidor José Otávio de Lima Sampaio, agradeceu a atuação da gestão por mais essa conquista. “Foi de suma importância observar que o nosso reitor tem esse cuidado com a saúde dos servidores. E isso é um grande avanço! Nós precisamos disso”, comentou.