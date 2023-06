UEA lança primeira Corrida do Sauim-de-Coleira

A Universidade do Estado do Amazonas convida a população a separar o tênis, a roupa e a disposição para o dia 10 de setembro, quando será realizada a I Corrida do Sauim-de-Coleira da Escola Normal Superior (ENS/UEA). O lançamento ocorreu nesta quarta-feira (28/06), na reitoria da instituição.

A corrida será um pré-evento do II Simpósio Amazônico de Biodiversidade e Conservação e da III Semana do Sauim-de-Coleira, a ser realizada em outubro. O objetivo é alertar a sociedade sobre a ameaça do sauim, primata que é endêmico da região. O evento também pretende divulgar os trabalhos desenvolvidos sobre a espécie, assim como mostrar que existem diferentes formas de ajudar no processo de conservação.

As inscrições iniciam nesta quarta-feira (28/06) e seguem até o dia 4 de setembro, no site da Tiket Sport. Conforme o regulamento, a corrida tem 2,5 mil vagas disponíveis e a competição está dividida em 5 e 10 quilômetros. O percurso sairá da Escola Superior de Tecnologia (EST), na avenida Darcy Vargas, seguirá pelas avenidas Maceió, João Valério, Djalma Batista e finalizará na EST.

Para participar, o investimento será de R$ 105,00 (comunidade acadêmica da UEA) e R$ 145,00 (para o público externo). Site das inscrições http://www.tiketsports.com.br

O pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários da UEA, Prof. Dr. Darlisom Ferreira, explica que o Projeto Primatas é estratégico no campo da extensão universitária. “A corrida traz esse apelo que soma à prática esportiva, recreativa, e transforma em uma causa social para além da academia e para todos os contextos da sociedade, que podem aderir e transformar a realidade de ameaça de extinção do sauim-de-coleira. Então, convidamos a sociedade para participar e estar conosco no dia 10 de setembro, abrilhantando essa corrida”.

A Prof.ª Dra. Luciane Lopes de Souza, coordenadora da I Corrida do Sauim-de-Coleira, ressalta que o evento esportivo integra três pilares importantes da sociedade: saúde, educação e o meio ambiente. “É um evento em homenagem ao sauim-de-coleira, espécie endêmica da nossa região, e criticamente ameaçada de extinção. Então, queremos chamar a atenção de toda a sociedade na busca da conservação dessa espécie”.

