UEA participa da Feira Norte do Estudante 2025 com programação interativa em saúde, arte e tecnologia

Notícias do Amazonas – A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) marcará presença na Feira Norte do Estudante 2025, que acontece de 24 a 26 de setembro, das 9h às 21h, no Centro de Convenções do Manaus Plaza Shopping, localizado na avenida Djalma Batista, 2.100, Chapada.

Considerado o maior evento educacional da região Norte, a feira é voltada a estudantes e profissionais da educação que buscam aprimoramento profissional. Durante os três dias de evento, o público poderá participar de estandes, palestras, oficinas, workshops e rodas de conversa sobre capacitação, inovação tecnológica, empreendedorismo e tendências do mercado de trabalho.

A UEA apresentará projetos diversificados, incluindo atividades interativas de meteorologia com desenhos animados, apresentações artísticas, atendimentos de saúde e rodas de conversa sobre acessibilidade. A iniciativa visa aproximar os estudantes das ações desenvolvidas por acadêmicos e docentes da universidade.

Programação da UEA na feira

Quinta-feira (25/9) – Tarde e Noite

13h às 13h30: Grupo Eufonio e Tubas

14h às 18h: Teatro Lambe-lambe

14h às 18h: Apresentação Athenas – UEA Liga de Nautimodelismo

14h às 18h: Projeto PQVIDA – Enfermagem

16h30 às 17h: Coral da UEA

18h às 21h: Aula interativa de Língua Portuguesa

Sexta-feira (26/9) – Manhã

9h às 12h: Aula interativa de Redação

9h às 12h: Apresentação Mais Acesso

9h às 12h: Projeto Labinstru – Meteorologia

9h15: Dicas de Vestibular: Redação – Cris Mota

Sexta-feira (26/9) – Tarde e Noite

13h às 13h30: Grupo Eufonio e Tubas

14h às 18h: Teatro Lambe-lambe – Projeto PQVIDA Psicologia

16h30 às 17h: Coral da UEA

18h às 21h: Projeto UEA Cidadã

18h às 21h: Projeto Trupe do Riso

A participação da UEA na feira reforça o compromisso da universidade em promover educação de qualidade, inovação e aproximação entre estudantes e a comunidade acadêmica.