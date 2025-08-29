A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

UEA promove 3º Aulão Interativo gratuito para estudantes se prepararem para o Vestibular

Candidatos poderão revisar conteúdos de História, Física, Literatura e Filosofia e tirar dúvidas online antes das provas do SIS e do Vestibular.

Por Fernanda Pereira

29/08/2025 às 11:33

Ver resumo
UEA promove 3º Aulão Interativo gratuito para estudantes se prepararem para o Vestibular

Foto: Divulgação

Notícias do Amazonas – A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) realizará neste sábado (30/08) a 3ª edição do Aulão Interativo do Pré-Vest UEA, iniciativa gratuita voltada à preparação de estudantes para o Vestibular e o Sistema de Ingresso Seriado (SIS).

PUBLICIDADE

As aulas acontecerão das 9h às 12h30, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da UEA no YouTube, pelo aplicativo do Pré-Vest e pela TV Encontro das Águas. Os participantes terão acesso a conteúdos de quatro disciplinas fundamentais para os exames: História, Física, Literatura e Filosofia.

Os professores Elias Silva e Rafael Oliveira (História), Betão Passos e Flávio Soares (Física), Jonas Brasil (Literatura) e Max Rodrigues (Filosofia) conduzirão as revisões, oferecendo dicas estratégicas e comentando questões aplicadas em edições anteriores.

O 3º Aulão Interativo promete reunir milhares de candidatos de forma online, oferecendo reforço, motivação e confiança para os próximos desafios acadêmicos.

PUBLICIDADE

O reitor da UEA, André Zogahib, destacou a importância da iniciativa: “Queremos que todos os estudantes tenham acesso às mesmas oportunidades de preparação, independentemente da realidade em que vivem. Esse aulão será mais uma prova de que a universidade está próxima da população”.

Cláudio Barros Vitor, coordenador geral do Pré-Vest UEA, acrescentou que a terceira edição fortalece a rede de apoio pedagógico: “Os estudantes reconhecem o quanto esse espaço contribui para a preparação rumo ao Vestibular e ao SIS. O sucesso dessa iniciativa só é possível graças ao empenho de toda a equipe envolvida”.

As provas do SIS (Acompanhamento 1, 2 e 3) serão aplicadas em 26 de outubro, enquanto o Vestibular ocorrerá nos dias 27 (conhecimentos gerais) e 28 de outubro (conhecimentos específicos e redação).

Leia mais: UEA avança em tratativas para convênio internacional com The Ohio State University, nos EUA

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Amazonas

Presidentes do Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral e do TRE-AM entregam Comenda de Honra ao ministro Mauro Campbell

Campbell foi reconhecimento de sua carreira exemplar na Justiça Eleitoral e no STJ.

há 16 minutos

Amazonas

Incêndio atinge residência em Itacoatiara após curto-circuito em ar-condicionado

Chamas começaram em um quarto e se espalharam rapidamente; apesar dos prejuízos, não houve feridos.

há 18 minutos

Brasil

Lula diz se vai ou não assistir julgamento de Bolsonaro; confira

O julgamento da ação penal começa na próxima terça-feira (2) e deve se estender até 12 de setembro.

há 25 minutos

Brasil

Prouni divulga resultado da lista de espera para o 2º semestre de 2025

Pré-selecionados devem comprovar informações junto às instituições entre 29 de agosto e 5 de setembro, presencialmente ou online.

há 35 minutos

Amazonas

Amazonas registra aumento de casos de síndrome respiratória grave em crianças, diz Fiocruz

Boletim do InfoGripe afirma que crescimento foi impulsionado pelo Vírus Sincicial Respiratório, enquanto hospitalizações permanecem baixas.

há 39 minutos