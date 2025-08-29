UEA promove 3º Aulão Interativo gratuito para estudantes se prepararem para o Vestibular

Notícias do Amazonas – A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) realizará neste sábado (30/08) a 3ª edição do Aulão Interativo do Pré-Vest UEA, iniciativa gratuita voltada à preparação de estudantes para o Vestibular e o Sistema de Ingresso Seriado (SIS).

As aulas acontecerão das 9h às 12h30, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da UEA no YouTube, pelo aplicativo do Pré-Vest e pela TV Encontro das Águas. Os participantes terão acesso a conteúdos de quatro disciplinas fundamentais para os exames: História, Física, Literatura e Filosofia.

Os professores Elias Silva e Rafael Oliveira (História), Betão Passos e Flávio Soares (Física), Jonas Brasil (Literatura) e Max Rodrigues (Filosofia) conduzirão as revisões, oferecendo dicas estratégicas e comentando questões aplicadas em edições anteriores.

O 3º Aulão Interativo promete reunir milhares de candidatos de forma online, oferecendo reforço, motivação e confiança para os próximos desafios acadêmicos.

O reitor da UEA, André Zogahib, destacou a importância da iniciativa: “Queremos que todos os estudantes tenham acesso às mesmas oportunidades de preparação, independentemente da realidade em que vivem. Esse aulão será mais uma prova de que a universidade está próxima da população”.

Cláudio Barros Vitor, coordenador geral do Pré-Vest UEA, acrescentou que a terceira edição fortalece a rede de apoio pedagógico: “Os estudantes reconhecem o quanto esse espaço contribui para a preparação rumo ao Vestibular e ao SIS. O sucesso dessa iniciativa só é possível graças ao empenho de toda a equipe envolvida”.

As provas do SIS (Acompanhamento 1, 2 e 3) serão aplicadas em 26 de outubro, enquanto o Vestibular ocorrerá nos dias 27 (conhecimentos gerais) e 28 de outubro (conhecimentos específicos e redação).

