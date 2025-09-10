UEA promove audiência pública sobre destino da Cidade Universitária em Iranduba

Notícias do Amazonas – A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) promoverá, no próximo dia 7 de outubro, uma audiência pública para discutir a destinação do imóvel conhecido como “Cidade Universitária”, localizado em Iranduba, município a 27 quilômetros de Manaus.

PUBLICIDADE

O evento será realizado de forma presencial, no auditório da Escola Superior de Tecnologia (EST/UEA), das 10h às 12h (horário de Manaus), com transmissão ao vivo pelo canal oficial da UEA no YouTube (@ueamazonas).

A iniciativa atende ao Acórdão n.º 577/2020 do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM) e terá caráter consultivo. O objetivo é recolher sugestões, opiniões e contribuições de estudantes, professores, técnicos, especialistas e demais interessados. Todas as manifestações registradas serão encaminhadas ao Governo do Estado do Amazonas para apoiar a tomada de decisão sobre o futuro da área.

PUBLICIDADE

Leia também: ‘Gás do Povo’ começa em novembro e vai beneficiar 546 mil famílias no Amazonas; veja quem tem direito

Formas de participação

Os interessados poderão contribuir de três maneiras:

Oralmente, mediante inscrição prévia até 1º de outubro de 2025;

Por escrito, através de formulário eletrônico;

Como ouvintes, sem necessidade de inscrição prévia.

O edital publicado pela UEA detalha as regras e prazos de participação, reforçando o compromisso da instituição em garantir ampla transparência e diálogo com a sociedade sobre o destino da Cidade Universitária.