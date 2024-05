UEA promove discussões sobre inovação em tecnologia na Semana de Enfermagem

Com o tema “Tecnologias para a inovação do cuidado de enfermagem como ferramenta para existir, resistir e evoluir”, a 21ª da Semana de Enfermagem da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) acontecerá nos dias 14 e 15 de maio de 2024. O evento será na Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA/UEA), localizado na avenida Carvalho Leal, 1777, Cachoeirinha, e ainda contará com a 15ª Mostra Científica de Enfermagem.

O objetivo do evento é promover espaços de discussões científicas, compartilhamento de conhecimentos e práticas entre docentes, discentes, profissionais de enfermagem e da área da saúde. A programação inclui palestras, minicursos, oficinas, exposições científicas e culturais com a presença de nomes renomados da área da saúde.

Inscrições

As inscrições estão disponíveis para estudantes de graduação, pós-graduação e profissionais das áreas da saúde, com valores entre R$ 20 e R$ 50. Os interessados em participar devem acessar o formulário on-line disponível no site do evento: eventogyn.com.br/semanadeenfermagem/inscricoes.

Mais informações e a programação completa em: https://eventogyn.com.br/semanadeenfermagem