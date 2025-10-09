A notícia que atravessa o Brasil!

UEA promove Encontro de Coordenadores de Cursos de Graduação com foco em integração e planejamento

Evento reúne representantes da capital e do interior para fortalecer a gestão e o ensino na universidade.

Por Marcia Jornalist

09/10/2025 às 13:38

Notícias do Amazonas – A Universidade do Estado do Amazonas (UEA), por meio da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Prograd), realizou nos dias 8 e 9 de outubro o “Encontro de Coordenadores de Cursos de Graduação”, no auditório da Reitoria.

O evento reuniu coordenadores dos cursos da capital e do interior do estado com o objetivo de promover o planejamento conjunto e a integração das unidades acadêmicas.

Durante os dois dias de programação, foram realizadas apresentações pedagógicas, debates e orientações processuais direcionadas às atividades dos coordenadores e das equipes de apoio acadêmico.

A iniciativa visa atualizar práticas de gestão e ensino, além de fortalecer a troca de experiências entre os participantes.

O reitor da UEA, Prof. Dr. André Zogahib, ressaltou a importância do encontro para o avanço da instituição. “É nesse espaço de encontro que conseguimos alinhar metas, trocar experiências e planejar ações que fortalecem o ensino, a gestão e, sobretudo, a formação dos nossos estudantes. A universidade só cresce quando há diálogo entre as unidades e quando todos compreendem o papel que têm na construção coletiva de uma UEA”, destacou.

O evento reforça o compromisso da UEA em aprimorar a qualidade da graduação, estimulando a cooperação interna e o desenvolvimento contínuo dos cursos oferecidos.

