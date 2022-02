UEA prorroga inscrições para mestrado em enfermagem

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

As inscrições para o processo seletivo de alunos do curso de Mestrado Profissional em Enfermagem em Saúde Pública da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) seguem abertas até domingo (20/02). Ao todo, os editais oferecem 12 vagas para candidatos com diploma de graduação em Enfermagem.

O objetivo do programa é capacitar profissionais pós-graduados stricto sensu na área de Enfermagem em Saúde Pública para uma prática transformadora, inovadora, técnica, social e politicamente competente, por meio do desenvolvimento de tecnologias de cuidado, sociais e educativas no Sistema Único de Saúde (SUS).

Resultado de parceria estabelecida entre a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus e a UEA, o Edital Nº 091/2021 – GR/UEA oferece duas vagas para os candidatos interessados. Já o Edital Nº 092/2021 – GR/UEA, oferta dez vagas com o objetivo de formar turma Profen 2022-2023. O mestrado terá duração máxima de 24 meses (podendo ser prorrogado por mais seis meses), integralizando 30 créditos.

A área de concentração será voltada para práticas de Enfermagem em Saúde Pública na Amazônia, abrangendo o desenvolvimento de estudos relacionados às práticas de Enfermagem e saúde no processo saúde-doença-cuidado, aspectos epidemiológicos, sociais e educacionais, estratégias de promoção à saúde, prevenção e resolução de problemas prioritários de saúde pública.

As informações sobre o curso poderão ser obtidas no endereço www.proensp.uea.edu.br ou na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem em Saúde Pública (ProEnSP), localizada no primeiro andar do prédio administrativo da Escola Superior de Ciências da Saúde da UEA.

Para conferir os editais na íntegra, acesse os links abaixo.

