Amazonas

UEA realiza provas de habilidades específicas para Vestibular e SIS

Candidatos aos cursos de teatro, dança e música foram avaliados neste domingo.

Por Marcia Jornalist

14/09/2025 às 20:02

Notícias do Amazonas – A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) realizou neste domingo (14/9) as provas de habilidades específicas para os candidatos inscritos nos cursos de Música, Dança e Teatro no Vestibular 2025 (Acesso 2026) e no Sistema de Ingresso Seriado (SIS).

As avaliações ocorreram na Escola Superior de Artes e Turismo (Esat), com a participação de mais de 500 candidatos.

O diretor da Comissão Geral de Concursos (CGC) da UEA, Prof. Dr. Jonas Alves de Oliveira, ressaltou que essas provas marcam o início do Vestibular e do SIS, sendo exclusivas para os cursos de Teatro, Dança e Música.

Candidatos eliminados têm a opção de escolher outro curso e realizar as provas gerais em outubro. Os aprovados nas provas de habilidades específicas também deverão realizar as provas do Vestibular e SIS em outubro.

A candidata Duca Vieira, que busca uma vaga no curso de Teatro, destacou a importância da UEA como referência na área e a oportunidade de troca de conhecimentos que a universidade oferece.

As provas para o curso de Dança consistiram em improvisação e composição coreográfica. Para Música, houve avaliações teóricas e práticas nas modalidades de canto, regência e instrumento.

A prova de Teatro envolveu uma aula prática coletiva, seguida de apresentação individual de uma cena e entrevista.

As provas do SIS (Acompanhamento I, II e III) serão realizadas no dia 26 de outubro. O Vestibular terá provas nos dias 27 (Conhecimentos Gerais) e 28 de outubro (Conhecimentos Específicos e Redação).

LEIA MAIS: Jovem é acidentalmente baleado com espingarda em canoa no interior do Amazonas

O resultado final está previsto para 5 de dezembro de 2025.

