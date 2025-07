UEA realiza segundo aulão do Pré-Vest e reforça preparação para Vestibular e SIS

Notícias do Amazonas – A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) realizou neste sábado (26/7) o segundo aulão do curso preparatório Pré-Vest, iniciativa gratuita e on-line voltada à preparação para o Vestibular e o Sistema de Ingresso Seriado (SIS). O evento reuniu professores especialistas nas disciplinas de Geografia, Matemática, Sociologia e Redação, com foco na revisão de conteúdos com base no modelo da banca Vunesp.

Transmitido ao vivo pela TV Encontro das Águas, YouTube, Instagram e pelo aplicativo oficial do Pré-Vest, o aulão buscou democratizar o acesso ao ensino superior, oferecendo uma revisão interativa e acessível a estudantes de todo o estado.

Entre os docentes participantes estavam Renato Velas e Miguel Guerra (Geografia), Paulo Silva e Jefferson Oliveira (Matemática), Bianca Rocha (Sociologia) e Valesca de Oliveira (Redação). As aulas foram planejadas com base em questões similares às cobradas nos exames da UEA.

O reitor da universidade, professor Dr. André Zogahib, ressaltou o impacto positivo da iniciativa. “O Pré-Vest é um projeto inovador que nasceu em 2024. Com o sucesso do curso, decidimos ampliar com os aulões interativos, que fortalecem a preparação dos candidatos aos cursos de graduação da UEA”, afirmou.

Coordenador do curso, o professor Cláudio Barros Vitor destacou a relevância da metodologia adotada. “As questões resolvidas nos aulões se assemelham muito às que os alunos encontrarão no vestibular. Toda a estrutura é baseada no perfil da banca Vunesp”, explicou.

A estudante Loren Ellen Franco, de 17 anos, do CMPM V, destacou a importância do projeto. “O Pré-Vest é mais do que um cursinho. Ele ajuda a manter o foco, a motivação e a superar dúvidas em qualquer matéria. É uma jornada essencial para quem quer conquistar uma vaga na universidade”, afirmou.

O próximo aulão do Pré-Vest está agendado para o dia 30 de agosto, com aulas de História, Física, Filosofia e Literatura.