UEA recebe edição 2025 do LINUXtips.local, evento nacional de TI com foco em inovação e mercado

Notícias do Amazonas – A Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA) sediou, na noite de segunda-feira (4/8), a abertura oficial do LINUXtips.local 2025, evento nacional voltado a estudantes e profissionais da área de Tecnologia da Informação (TI). A iniciativa visa aproximar a comunidade acadêmica do mercado, promover networking e socializar conhecimentos atualizados da área.

PUBLICIDADE

Leia mais: Funcionários apontam solda que respingou em produto químico como possível causa de incêndio em fábrica de Manaus

Além de Manaus, a programação do LINUXtips.local ocorrerá também em outras quatro capitais brasileiras até o dia 8 de agosto: Recife, Goiânia, Florianópolis e Rio de Janeiro. O evento é promovido pela empresa LINUXtips, em parceria com a UEA.

PUBLICIDADE

A cerimônia de abertura foi conduzida pela coordenadora de Qualidade de Ensino da EST/UEA, professora doutora Samantha Pinheiro, que destacou o impacto da ação para a formação profissional. “O objetivo é preparar nossos alunos, conectá-los ao mercado e ampliar o acesso a uma rede de contatos altamente qualificada. A troca de experiências proporcionada pelo evento é essencial para o crescimento acadêmico e profissional”, afirmou.

Presente no evento, o reitor da UEA, professor doutor André Zogahib, reforçou o papel estratégico da universidade na formação de profissionais para o setor. “É um orgulho receber um evento desse porte. Essa iniciativa contribui diretamente para o desenvolvimento do Amazonas ao conectar nossos estudantes às tendências mais atuais do mercado de TI”, declarou.

Iniciativa social e tecnológica

Criada em 2014 por Jeferson Fernando, especialista em tecnologias DevOps, a LINUXtips atua na disseminação gratuita de conteúdos sobre TI por meio de cursos e vídeos no YouTube. Com mais de uma década de experiência, Jeferson destacou a importância de engajar as comunidades locais.

PUBLICIDADE

“Nossa proposta aqui é olhar para a comunidade de Manaus e ver seu crescimento daqui a um ano. Estamos aqui graças à credibilidade da EST/UEA. Convido todos a conhecerem a instituição, que forma profissionais capacitados para o mercado de TI”, disse o fundador da LINUXtips.

Formação de excelência na EST/UEA

A Escola Superior de Tecnologia da UEA oferece cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas da Engenharia e Tecnologia, incluindo programas de pesquisa voltados ao uso de Inteligência Artificial, desenvolvimento de jogos eletrônicos e soluções inovadoras para o mercado.

A unidade também executa projetos em parceria com empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM), financiados por meio da Lei de Informática na Amazônia, abrangendo ações de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I). Atualmente, a EST/UEA possui mais de 2,7 mil alunos matriculados e um corpo docente com mais de 170 professores.