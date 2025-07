UEA sai na frente com primeira especialização em computação quântica da Região Norte; saiba como participar

Notícias do Amazonas – A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) está com as inscrições abertas para a primeira especialização em computação quântica da Região Norte, marcando um passo histórico rumo à inovação tecnológica no Brasil. Com o curso pioneiro, a instituição visa capacitar profissionais para atuar em uma das áreas mais promissoras da ciência e da tecnologia contemporânea.

A especialização, liderada pelo Laboratório de Tecnologias e Inovações Quânticas (LATIQ/UEA) em parceria com a Escola Superior de Tecnologia (EST/UEA), oferecerá 40 vagas para o público em geral e 8 vagas reservadas para pessoas com deficiência (PCDs). As inscrições vão até o dia 8 de agosto de 2025 e devem ser realizadas exclusivamente pelo e-mail: [email protected]. Os interessados também devem preencher um formulário de pré-inscrição CLIQUE AQUI.

PUBLICIDADE

Leia o edital completo:EDITAL UEA

Formação de excelência com apoio nacional

O curso tem como público-alvo profissionais com graduação em engenharia, física, ciência da computação e áreas correlatas, que desejam expandir suas competências em tecnologias emergentes. As aulas acontecerão presencialmente em Manaus, com a participação de professores da UEA e docentes convidados da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) — instituições reconhecidas nacionalmente por sua atuação em tecnologia quântica.

Amazonas na vanguarda da computação quântica

Segundo o coordenador do LATIQ, professor Manoel Azevedo, a iniciativa consolida o Amazonas como protagonista no cenário tecnológico do país. “Essa é a primeira especialização em computação quântica da Região Norte e tende a ser um marco importante para o Estado e para o Brasil. Enquanto em regiões como Sudeste e Sul já há certa movimentação, o Norte ainda dava os primeiros passos. Agora, com a UEA, essa realidade está mudando”, afirmou.

PUBLICIDADE

Azevedo ressaltou ainda que um computador quântico educacional já foi adquirido pela UEA e será instalado na Escola Superior de Tecnologia, onde as engenharias da universidade são desenvolvidas. “Já temos um Laboratório de Tecnologias Quânticas em funcionamento. Estamos em fase inicial, mas com pesquisadores altamente qualificados como os professores Marcelo Weber Schiller (pós-doutor em Física Quântica), Walter Simões (pós-doutor em Computação) e outros profissionais engajados nas pesquisas”, destacou.

Aplicações práticas e importância estratégica

A computação quântica é considerada uma das maiores revoluções tecnológicas do século XXI, prometendo avanços significativos em criptografia, inteligência artificial, simulações moleculares, logística e muito mais. Diferente da computação clássica, que usa bits binários, a computação quântica se baseia em qubits, que podem representar múltiplos estados simultaneamente, aumentando exponencialmente a capacidade de processamento e resolução de problemas complexos.

PUBLICIDADE

Com essa especialização, a UEA busca preparar o Amazonas para o futuro, desenvolvendo mão de obra local qualificada para atuar em centros de pesquisa, universidades, startups e empresas voltadas à inovação tecnológica. “É uma forma de posicionar o Estado como um centro estratégico de conhecimento em uma área que pode mudar o mundo nos próximos anos”, disse Manoel.

O curso é uma oportunidade única para quem deseja se aprofundar em uma área de ponta e contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico da região e do Brasil. Com a chegada do computador quântico educacional e a estruturação de um laboratório dedicado, a UEA demonstra seu compromisso com a ciência, a educação de qualidade e o futuro do Amazonas.