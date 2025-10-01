A notícia que atravessa o Brasil!

UEA se destaca entre as cinco universidades estaduais com mais interações nas redes sociais

O levantamento foi divulgado pela Social Media Gov, empresa especializada em monitoramento digital.

Por Jonas Souza

01/10/2025 às 16:32

Notícias do Amazonas  – A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) alcançou destaque nacional ao figurar entre as cinco universidades estaduais com mais interações nas redes sociais no primeiro semestre de 2025, sendo a única representante da região Norte no ranking. O levantamento foi divulgado pela Social Media Gov, empresa especializada em monitoramento digital de órgãos governamentais, que avaliou o desempenho de 61 universidades em plataformas como Instagram, Facebook, TikTok, X (antigo Twitter) e YouTube.

Leia mais: Amazonas tem menor número de focos de calor para setembro em 23 anos, aponta Inpe

No ranking nacional, a UEA ocupa a quarta posição, atrás apenas da Universidade Estadual de Pernambuco (UPE), da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O resultado reflete o engajamento de milhares de interações nas redes sociais, consolidando a UEA como a instituição estadual com maior alcance digital da região Norte.

Segundo o reitor da UEA, Prof. Dr. André Zogahib, o desempenho evidencia o esforço coletivo da universidade para ampliar sua presença digital e dialogar com a sociedade. “As redes sociais são fundamentais para divulgar conquistas, projetos e ações da comunidade acadêmica, fortalecendo o valor da universidade pública”, afirmou.

A estratégia de comunicação da UEA inclui conteúdos informativos, educativos e institucionais, que contribuem para fortalecer a visibilidade da instituição e criar maior proximidade com a população.

O levantamento da Social Media Gov também incluiu rankings de prefeituras, governos estaduais e federal, câmaras municipais, assembleias legislativas, tribunais de contas e Ministério Público, destacando a relevância da presença digital de órgãos públicos em todas as esferas.

