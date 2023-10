UEA sedia eventos internacionais em semana dedicada à ciência e tecnologia

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) está sediando, no período de 16 a 20 de outubro, três eventos internacionais: a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o Congresso Internacional EDF, Saúde e Sustentabilidade e a Semana Nacional da Pessoa Idosa. Esses eventos têm como objetivo promover a pesquisa, a extensão e o ensino na UEA e em outras universidades ao redor do mundo.

O reitor da UEA, Prof. Dr. André Zogahib, participou da abertura da Semana na Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA/UEA), nesta segunda-feira (16/10). Ele expressou entusiasmo pela realização dos eventos: “É uma grande honra para a UEA sediar esses eventos internacionais. Isso não apenas fortalece nosso compromisso com a excelência em educação, pesquisa e extensão, mas também coloca a UEA e o Amazonas no mapa mundial de inovação científica e tecnológica”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os eventos contam com a participação de instituições internacionais, como a Universidade de Madri, a Universidade Leon e Castillo e a Universidade da Madeira, localizada no arquipélago da Madeira, Portugal.

A cerimônia de abertura da Semana de Ciência, Tecnologia e Sustentabilidade da UEA, realizada na Escola Superior de Tecnologia (EST), contou com a presença da vice-reitora, Profª. Dra. Kátia Couceiro, que destacou a importância do evento e o papel da UEA como promotora do desenvolvimento científico e tecnológico na região. Também participaram da abertura, na EST, o coordenador da Agência de Inovação (Agin), Prof. Dr. Antônio Mesquita, o diretor da EST, Prof. Dr. Jucimar Maia, e a coordenadora de qualidade de ensino da EST, Prof.ª Dra. Samantha Pinheiro.

Redação AM POST