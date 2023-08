UEA sedia reunião do Fórum Nacional de Pró-reitores de Pesquisa e Pós-graduação

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) realizou, nesta quarta-feira (30/8), a abertura da reunião anual do Fórum Nacional de Pró-reitores de Pesquisa e Pós-Graduação do Segmento das Universidades Estaduais (Foprop Estaduais). O evento, realizado na Escola Superior de Tecnologia (EST/UEA), reuniu representantes de instituições que atuam na promoção e da defesa da pesquisa e pós-graduação, tecnologia e inovação.

O Foprop possui 248 instituições associadas que representam diferentes segmentos (públicos, comunitários e privados) de todas as regiões do país. O fórum tem como objetivo, ainda, identificar as necessidades nacionais e regionais nas áreas de foco, propondo políticas para agências de fomento.

O reitor da UEA, Prof. Dr. André Zogahib, explicou que é um privilégio e uma honra receber a programação da reunião na universidade.

“Estamos muito contentes pelo fórum ter escolhido a nossa cidade, a nossa universidade, para que pudéssemos discutir um pouco mais a pesquisa em nosso país e, evidentemente, trabalharmos na questão ambiental e no desenvolvimento econômico e social, pensando em pesquisa de qualidade”, comentou.

Segundo o pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação da UEA e anfitrião do evento, Prof. Dr. Roberto Mubarac, as universidades estaduais brasileiras representam quase 50% do atendimento no ensino superior, e na, pós-graduação, em torno de 30%.

“Esse é o fórum mais importante das universidades estaduais para discutir essa temática no Brasil. Diversos pró-reitores de diferentes regiões do país estarão participando para que possamos construir um diálogo sobre as políticas de pesquisa e pós-graduação nas instituições que têm papel significativo para a educação superior no âmbito nacional”, disse.

O evento de abertura promoveu a palestra com o tema “O papel estratégico das instituições estaduais na pesquisa e na pós-graduação”, ministrada pelo presidente do Foprop, Prof. Dr. Robério Rodrigues Silva.

“É uma honra estarmos no Amazonas. Sabemos que a UEA tem um papel importante de interiorizar o ensino superior. Nos reunimos para debater os impactos das novas políticas e da retomada dos investimentos em ciência e tecnologia no país, nesse caso, especificamente, nas universidades estaduais. Serão três dias de conversas muito profícuas, com certeza”, pontuou.

Compuseram a mesa de honra, ainda, o coordenador das universidades estaduais do Foprop, Prof. Dr. Jofre Jacob da Silva Freitas, e o secretário executivo da Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Jeibi Medeiros da Costa.

Durante a solenidade, foi realizado um momento de silêncio em homenagem à pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), professora Selma Suely Baçal de Oliveira, que faleceu no dia 26 de agosto de 2023.

Sobre o Foprop

O fórum surgiu em 1985, com 51 participantes, a maioria do sudeste, no bojo da redemocratização do país e no contexto das discussões sobre os grandes temas nacionais, entre os quais o papel da universidade, da ciência e da tecnologia em um país em processo de abertura política, econômica e cultural.

Tem como missão, ainda, assessorar a concepção, o planejamento, a organização, o desenvolvimento e a execução de políticas de pesquisa, inovação e pós-graduação no país, colaborando com as associações de dirigentes universitários e com as instituições de fomento e apoio ao desenvolvimento de pesquisa e pós-graduação.

