UEA traz grupo português Lama Teatro com peça voltada para Educação Básica

Em turnê aberta ao público geral, companhia apresenta “A pior professora do mundo”.

Por Beatriz Silveira

08/08/2025 às 16:40

Foto: Divulgação

Notícias do Amazonas – A Universidade do Estado do Amazonas (UEA), por meio do Projeto de Extensão Teatro Lambe-lambe, recebe no próximo dia 11 de agosto o grupo português Lama Teatro com o espetáculo “A pior professora do mundo”. A apresentação será às 14h30, na Sala Selma Bustamante, 3º andar da Escola Superior de Artes e Turismo (Esat), no Centro de Manaus.

A turnê do grupo já passou por cidades brasileiras como São José do Rio Preto e São Paulo, reforçando o intercâmbio cultural entre Brasil e Portugal. Segundo a coordenadora do projeto, Prof.ª Dra. Gislaine Pozzetti, a iniciativa é uma oportunidade de aproximar as produções artísticas dos dois países e espera que seja a primeira de muitas parcerias internacionais.

Voltado especialmente a alunos e professores da Educação Básica, o espetáculo também é aberto ao público em geral. Escolas interessadas podem confirmar participação pelo e-mail [email protected].

“A pior professora do mundo” traz uma abordagem lúdica e crítica sobre educação, avaliação, disciplina e criatividade. A personagem principal é uma professora excêntrica, apaixonada pelo ensino, mas que muitas vezes se distrai com suas próprias “coisinhas”. Com cerca de 40 minutos de duração, a apresentação será seguida por um bate-papo entre artistas, estudantes e educadores, promovendo troca de experiências.

Fundado em 2010 em Faro, Portugal, o Lama Teatro é reconhecido por sua criação artística contemporânea e multidisciplinar, além de organizar o Mochila – Festival Internacional de Teatro para Crianças e Jovens, referência no teatro infantojuvenil português.

