Ufam abre Concurso Público com salários de até R$ 6.356,02

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) está com inscrições abertas para um concurso público que oferece 54 vagas para professores. Os salários variam entre R$ 2.437,59 e R$ 6.356,02, conforme a carga horária e a titulação do candidato.

As inscrições para o concurso são realizadas exclusivamente de forma online, por meio do site oficial da UFAM, e estarão disponíveis no período de 13 a 23 de maio de 2024. Para participar, os interessados devem pagar uma taxa de inscrição que varia entre R$ 90 e R$ 180, dependendo da categoria de vaga escolhida.

As oportunidades são para professores substitutos e abrangem diversas especialidades, contemplando tanto vagas para atuação em Manaus quanto no interior do estado do Amazonas.

Os candidatos selecionados terão a responsabilidade de ministrar disciplinas e contribuir para o desenvolvimento acadêmico e científico da instituição, atuando em áreas estratégicas para o ensino e pesquisa na UFAM.

Este concurso representa uma importante oportunidade para profissionais qualificados que desejam integrar o corpo docente de uma renomada instituição de ensino superior no Brasil.

Para mais informações sobre o processo seletivo, requisitos específicos de cada vaga e detalhes sobre a inscrição, os interessados devem acessar o site oficial da UFAM dentro do prazo estabelecido.

