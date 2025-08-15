Ufam promove encontro preparatório para a COP30 em Manaus

Notícias do Amazonas – A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) sediará, nos dias 19 e 20 de agosto, o encontro preparatório para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada no fim do ano em Belém (PA).

O objetivo do evento é entregar ao presidente da conferência no Brasil, embaixador André Aranha Corrêa Lago, um documento com contribuições da comunidade acadêmica e científica da Amazônia para as metas climáticas nacionais.

Realizado em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o encontro ocorrerá no setor sul do campus sede da Ufam, em Manaus.

A iniciativa reúne instituições de ensino superior, pesquisa e inovação que atuam na Amazônia, buscando alinhar ciência, tecnologia e saberes tradicionais às estratégias de redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE), adaptação e mitigação climática.

As propostas seguem os eixos definidos na COP30 para o período 2025-2035, incluindo:

Transição energética

Gestão sustentável de florestas e biodiversidade

Transformação da agricultura e sistemas alimentares

Resiliência urbana e infraestrutura

Desenvolvimento humano e social

Financiamento e capacitação (objetivos transversais)

Segundo o professor André Mendonça, diretor do Centro de Ciências do Ambiente da Ufam, levantamento recente identificou maior concentração de projetos nos eixos de gestão sustentável de florestas, resiliência urbana e promoção do desenvolvimento humano.

“Apenas o levantamento voluntário de projetos com a comunidade acadêmica identificou ações em todos os 30 objetivos da COP30”, destacou o professor.

A organização envolve também o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, Andifes/Norte, Conif/Norte, Embrapa, Instituto Evandro Chagas, Museu Paraense Emílio Goeldi, Rede de Universidades Estaduais da Amazônia Legal e universidades federais do Amazonas e do Pará.