UGPE assina contratos com a CEF para investimentos na pavimentação de vias em Manaus

Notícias de Manaus – A Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas assinou, nesta terça-feira (30/01), três contratos com a Caixa Econômica Federal (CEF), prevendo o repasse de recursos federais para a pavimentação viária da área urbana e recuperação de ramais na zona rural de Manaus. Este é o primeiro convênio da UGPE com o governo federal, via emenda parlamentar.

Os recursos, provenientes da emenda parlamentar do deputado federal e atual secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), Fausto Santos Júnior, somam R$ 9.538.210,73. Desse montante, R$ 9.313.893,00 são da Caixa e R$ 224.227,73 de contrapartida do Governo do Amazonas. Os recursos federais foram articulados junto ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDR) e ao Ministério das Cidades (MCID).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O secretário Fausto Júnior ressaltou a relevância dos investimentos para o Amazonas. “Hoje, estamos colhendo frutos desse trabalho parlamentar e a população vai poder ser atendida com recursos que estão vindo de Brasília. Nosso trabalho é para transformar a vida das pessoas, seja através de contratos, na captação de recursos, entre outros, para melhorar a parte urbanística da capital e do interior”, observou Fausto Júnior.

Conforme o secretário da UGPE, Marcellus Campêlo, as obras planejadas representam melhorias significativas para o desenvolvimento de Manaus. “São projetos que a UGPE vai executar em parceria com a Sedurb, trabalhando juntos em ações para que a população tenha melhor qualidade de vida”, ressaltou Campêlo. As obras, segundo ele, começam a ser executadas ainda este ano.

Participaram também da solenidade de assinatura dos contratos a subcoordenadora Executiva Financeira da UGPE, Daniella Jaime, e o gerente de Governo da CEF, Hamilton Bandeira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os contratos

O contrato de número 950297/23, no valor de R$ 5.801.210,73, contempla a recuperação de ramais da área rural de Manaus. Do valor total, R$ 5.743.773,00 vêm da Caixa e R$ 57.437,73 é a contrapartida do Governo do Estado. Também para pavimentação de ramais na zona rural da capital, o contrato de número 950184/23 tem valor de R$ 3.030.000,00, sendo R$ 2.870.210,00 em repasses e R$ 159.790,00 a contrapartida do Estado.

E o contrato de número 951929/23, no valor de R$ 707 mil, é para pavimentação viária da zona urbana de Manaus, sendo R$ 700 mil de repasse e R$ 7 mil a contrapartida do Estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST