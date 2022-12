Último leilão do ano do Detran AM terá 367 veículos; saiba como particpar

Redação AM POST

Acontece na quinta-feira (08/12) o último leilão do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) de 2022. Aproximadamente 850 pessoas visitaram o pátio para vistoriar os 367 veículos disponíveis e cerca de 10 mil pessoas já se cadastraram para o certame.

Quem não conseguiu visitar, mas deseja participar do leilão, deve realizar o cadastro pelo site da empresa leiloeira WR Leilões (www.wrleiloes.com.br) até a quarta-feira (07/12), véspera do certame. As inscrições devem ser feitas apenas pelo computador para serem validadas e, assim, permitir acesso ao catálogo dos lotes.

“As pessoas podem se inscrever no site até 24 horas antes do leilão, porém é importante que toda a documentação solicitada seja encaminhada, do contrário, poderá haver problema na validação do cadastro”, explicou Altair Gadelha, gerente do setor de leilões do Detran-AM.

Cadastro

Para realizar o cadastro é necessário que o participante acesse o site da WR Leilões (www.wrleiloes.com.br) e preencha os dados solicitados. É importante que o interessado certifique que o mesmo não esteja com restrição (nome sujo), principalmente com a empresa leiloeira.

No ato da inscrição a pessoa física deve anexar a seguinte documentação em PDF: RG ou CNH; CPF; comprovante de residência; e o Termo de Aceite (preenchido a punho) que a empresa fornece na aba do cadastro.

Para a pessoa jurídica, os documentos que precisam ser anexados são: Contrato Social (com últimas alterações na empresa); comprovante de endereço; CPF, RG ou CNH do responsável legal da empresa ou do procurador devidamente identificado em procuração (caso tenha); e “Declaração Aceite” (preenchido a punho).