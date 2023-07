Últimos dias para matrícula no Parlamento Jovem Brasileiro

Encerra nesta quarta-feira (26/07), o prazo de matrícula para a Jornada Jovem Cidadã, com o objetivo de garantir a vaga no processo do Parlamento Jovem Braileiro (PJB). Para se matricular é necessário que o estudante, primeiramente, esteja cadastrado, clicando no link http://bit.ly/pjb2023 da turma “Jovem Aprendizagem Cidadã”, no ambiente on-line da Câmara dos Deputados, depois ele deve inserir a chave de inscrição correspondente ao seu estado e preencher com os dados solicitados.

Com o número de vagas igualmente divididas para cada estado, o Amazonas conta, atualmente, com 75 candidatos participantes do processo de seleção do PJB. Dividido em quatro etapas, o processo iniciou com a inscrição, onde os 75 estudantes foram selecionados. Agora o processo está na fase de matrícula onde esses jovens selecionados devem efetuar o seu cadastro para não perder a vaga.

Após devidamente matriculados, os alunos serão inseridos em um grupo no WhatsApp onde realizarão diversas atividades voltadas para questões democráticas brasileiras.

A terceira fase consiste na elaboração de um discurso dos quatro estudantes selecionados entre os 75, ocorrerá então um processo de votação eletrônica onde o candidato mais votado viajará para Brasília e fará parte do parlamento jovem.

O professor e assessor técnico da Coordenação do Ensino Médio (CEM), Antônio de Menezes, da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, reforçou, aos estudantes que forem selecionados, a necessidade de ficarem atentos aos seus emails e Whatsapp, e explicou o funcionamento do programa.

“Os alunos receberam a plataforma via WhatsApp ou email, e é por onde os alunos devem se inscrever. Depois, eles participam de um grupo no WhatsApp onde farão uma imersão no programa, juntos à coordenação do próprio Parlamento Jovem em Brasília”, explicou o professor.

Redação AM POST