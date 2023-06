Um roteiro turístico inesquecível para viver em Parintins

A Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) preparou um roteiro completo, cheio de dicas preciosas para conhecer Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). A cidade localizada no coração da Amazônia é famosa por seu Festival Folclórico e atrai visitantes do mundo inteiro para ver os bumbás Caprichoso e Garantido.

O Governo do Amazonas promove o 56º Festival Folclórico de Parintins nos dias 30 de junho e 1° e 2 de julho, no Bumbódromo do município. E a Amazonastur apresenta dicas do que fazer na ilha da magia em um roteiro de um dia.

Culinária

A primeira parada desse roteiro inicia pelo café da manhã, com visita ao Mercado Municipal Leopoldo Neves. Localizado às margens do rio Amazonas, o local foi inaugurado em 1937 e tem uma arquitetura portuguesa peculiar.

Entre as opções de comida regional, o destaque fica com o famoso x-caboquinho, um delicioso sanduíche que conta com camadas de tucumã, queijo coalho e pão francês. A praça de alimentação do mercado conta com um pequeno palco, onde artistas locais se apresentam, cantando toadas de boi e outros estilos musicais.

Fotos e passeio de triciclo

Após o café da manhã, chega a hora de explorar mais Parintins. O visitante pode tirar fotos no letreiro da cidade, no porto ou no mercado de artesanatos, que são locais famosos durante o festival. Em seguida, embarcar em um dos tradicionais triciclos da cidade para passear e conhecer a Catedral de Nossa Senhora do Carmo, que é um dos principais pontos turísticos de Parintins, um marco religioso. Sua arquitetura imponente e belos vitrais encantam os olhos de quem a visita.

Pôr do sol e banho de rio

Após algumas explorações, nada melhor do que se refrescar nas águas do rio Amazonas. O Cantagalo, um local de banho de rio muito popular em Parintins, é uma ótima dica para almoçar à beira do rio e desfrutar de pratos típicos da região.

No final da tarde, não perca a oportunidade de contemplar um belíssimo pôr do sol na Praça Digital, também conhecida como Praça do Cristo Redentor. Com vista panorâmica para o rio, o local oferece um espetáculo perfeito para contemplar o show que é o pôr do sol do Amazonas, e aproveitar para tirar belíssimas fotos e registrar o que esse momento único oferece.

Bois de Parintins

Para finalizar o dia em Parintins com chave de ouro, é hora de escolher um dos currais disponíveis para curtir um ensaio dos bois. O ensaio é uma prévia do Festival Folclórico. E proporciona aos visitantes a oportunidade de conhecer, mais de perto, a magia e a emoção das apresentações dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido.

Serviços

Mercado Municipal Leopoldo Neves

Endereço: Rua Benjamin da Silva – Centro, Parintins

Funcionamento: Todos os dias, das 5h às 22h

Entrada: Gratuita

Porto de Parintins

Endereço: Rua Vieira Júnior, 51-89 – Centro

Funcionamento: Segunda-feira a Sábado, das 8h às 18h

Entrada: Gratuita

Letreiro “Eu Amo Parintins”

Endereço: Rua Rui Barbosa, 1904 – Centro

Funcionamento: Todos os dias,

Entrada: Gratuita

Central de Artesanato Soarte

Endereço: Centro, Parintins

Funcionamento: Segunda a Sábado, das 9h às 17h

Entrada: Gratuita

Catedral Nossa Senhora do Carmo

Endereço: Av. Amazonas – Centro, Parintins

Contato: (092) 3533-1221

Funcionamento: A igreja abre todos os dias para missas.

Entrada: Gratuita

Praça Digital

Endereço: Rua Caetano Prestes, 1 – Centro, Parintins

Funcionamento: Todos os dias

Entrada: Gratuita

Balneário Cantagalo

Endereço: Comunidade do Aninga, zona rural de Parintins

Funcionamento: Todos os dias, das 10h às 22h

Entrada: Gratuita

Curral Zeca Xibelão – Caprichoso

Endereço: Rua Gomes de Castro, 685 – Centro, Parintins

Funcionamento: Todos os dias, das 8h às 19h

Entrada: Gratuita

Cidade Garantido

Endereço: Estrada Odovaldo Novo, 4015 – São José, Parintins

Funcionamento: Segunda-feira a Sábado, das 8 às 00h

Entrada: Gratuita

Aplicativo dos triciclos – Parintins

Disponível em Android e IOS (Parintins Leva e Traz)

Contato: (092) 98487-2470

