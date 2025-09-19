A notícia que atravessa o Brasil!

Unesco avalia Teatro Amazonas para título de Patrimônio Mundial Cultural

Decisão final está prevista para março de 2026.

Por Fernanda Pereira

19/09/2025 às 09:10

Foto: divulgação

Notícias do Amazonas – Um grupo de inspetores do Icomos (Conselho Internacional de Monumentos e Sítios), órgão consultivo da UNESCO, esteve em Manaus para avaliar o Teatro Amazonas no processo de candidatura ao título de Patrimônio Mundial Cultural. A proposta inclui também o Theatro da Paz, em Belém, sob a designação conjunta “Teatros da Amazônia”.

A vistoria ocorreu entre os dias 7 e 14 de setembro e analisou não apenas os edifícios históricos, mas também a conservação de suas áreas de entorno. No caso de Manaus, o Largo de São Sebastião foi incluído; já em Belém, a Praça da República, a Praça da Sereia e o Parque João Coelho.

Leia mais: Sine Amazonas divulga 212 vagas de emprego para esta sexta-feira

Além da arquitetura, dos afrescos e do acervo, os avaliadores acompanharam apresentações artísticas e ouviram artistas, educadores, produtores culturais, representantes da comunidade e agentes de turismo. A conservação urbana e a relevância cultural das zonas visitadas serão consideradas no relatório final.

O próximo passo é a elaboração do documento pelo Icomos, que servirá de base para a decisão da UNESCO. O resultado da candidatura dos “Teatros da Amazônia” deve ser anunciado em março de 2026.

