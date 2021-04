Unidade de Conservação no AM deve receber recursos do Adote um Parque

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Agência Brasil

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, participou hoje de manhã (28) da assinatura do protocolo de intenções para adoção da Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) Javari Buriti, na Região Norte, pela Coca-Cola Brasil. Essa é a oitava adoção do programa Adote um Parque do Ministério do Meio Ambiente (MMA).

Continua depois da Publicidade

Localizada no estado do Amazonas, no município de Santo Antônio do Içá, a unidade de conservação (UC) totaliza uma área de 13.177 hectares. Segundo informações do ministério, as doações serão de R$ 658,8 mil, seguindo os parâmetros de valores mínimos de R$ 50 ou € 10 por hectare ao ano para a adoção de cada unidade. Os recursos são direcionados para a aquisição de serviços e produtos, com o objetivo de contribuir para melhorias na infraestrutura e conservação ambiental das unidades.

“A Arie Javari Buriti é uma área importante para a conservação da biodiversidade da região. No local, predomina o bioma amazônico, onde estão presentes espécies nativas como bosques da palmeira buriti. A conservação dessa vegetação também contribui para a proteção da fauna a ela associada”, divulgou o MMA

Ainda de acordo com a pasta, o programa Adote um Parque, instituído em fevereiro deste ano por decreto presidencial, tem o objetivo de angariar recursos, na forma de bens e serviços, para a proteção de parques nacionais e demais tipos de unidades de conservação federais. Pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras, podem apresentar propostas para adoção e as doações são enviadas pelo doador diretamente aos parques nacionais e demais unidades de conservação federais.