Unidades móveis de castração realizaram mais de 4 mil procedimentos no Amazonas

As Unidades Móveis de Castração administradas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) já realizaram um total de 4.179 esterilizações sem custos aos tutores, no Amazonas.

Além da capital, Manaus, os procedimentos também foram realizados nos municípios de Autazes, Presidente Figueiredo, Itacoatiara e Careiro da Várzea, por meio de mutirões de atendimento. Do total, 3.696 castrações foram realizadas na capital e 483 no interior.

Em 2021, o “castramóvel” realizou 2.129 procedimentos em Manaus, operando no último trimestre do ano. Em 2022, de janeiro a junho, foram realizadas mais 2.050 castrações.

Em Manaus, o castramóvel também operou de forma itinerante, atendendo nos bairros: Monte das Oliveiras, Cidade Nova, Novo Israel, Japiim, Coroado, Distrito Industrial II (Ramal do Brasileirinho) e na sede da Sema, localizada na avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.280, bairro Parque 10 de Novembro.

O castramóvel está em funcionamento desde outubro de 2021, e iniciou no mês de março de 2022, as primeiras ações de esterilização de cães e gatos no interior do estado.

Reforço

Em abril, o Governo do Amazonas deu continuidade à implementação da Política Estadual de Vigilância de Zoonoses, Bem-Estar Animal e da Fauna Doméstica, por meio de Termo de Cooperação Técnica entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e a Fundação de Vigilância em Saúde – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

A partir da assinatura do Termo, o Estado passa a contar com mais duas Unidades Móveis de Castração, cedidas à Sema pelo período de oito meses. Agora, o Amazonas tem três castramóveis para esterilização sem custo aos tutores de cães e gatos.

Interessados no serviço podem acessar mais informações sobre os atendimentos no site da Secretaria, no link https://bit.ly/36yw36C.