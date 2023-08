Unidades Móveis do PAC geram emprego e renda para população do interior

A geração de emprego em todo o estado é uma das prioridades do Governo do Amazonas, e as unidades móveis do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) estão levando essas oportunidades a quem procura o primeiro emprego e, também, àqueles que já têm mais experiências no mercado de trabalho.

Cláudia Emanuelly, residente e natural de Maués (a 276 quilômetros de Manaus), é recém-formada no curso técnico de Informática e estava em busca do primeiro emprego, quando surgiu a oportunidade. Ela se candidatou à vaga e foi selecionada pela empresa que administra os PACs para integrar a equipe. A jovem de 18 anos mora com a família de sete pessoas e é a segunda adulta empregada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Enviei meu currículo, passei por uma entrevista e depois eu tive que ir para Manaus fazer um treinamento. Antes de conseguir esse emprego fiquei inquieta, tentei trabalho em outras áreas, só que eu tinha estudado para algo mais e sempre busquei o melhor pra mim. Aqui é uma grande oportunidade para mim, sou nova e já consegui um emprego de carteira assinada, é uma oportunidade imensa para mim”, avalia a jovem.

Ela é uma dos 14 maueenses contratados para atuar na unidade do PAC de Maués, inaugurada pelo governador Wilson Lima, no dia 19 de agosto.

As pessoas contratadas no município viajam a Manaus para fazer o treinamento dos sistemas usados nos PACs, que envolve treinamento pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e pela Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Emilly de Sena também é egressa do curso de técnico em Informática. Ela conta que achou a oportunidade maravilhosa e quer usar o salário para investir na própria educação.

“Está sendo um aprendizado, não só para mim como para outras que começaram a trabalhar aqui também, está sendo maravilhoso poder ajudar as pessoas aqui de Maués com os serviços fornecidos pelo PAC, porque a população daqui tinha que viajar para Manaus, e agora eles têm todos esses serviços aqui na cidade. Além disso, está impactando positivamente porque está ajudando minha família”, pontua Emilly.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Oportunidade para todos

As oportunidades de empregos também alcançaram pessoas maduras e com outras experiências, como explica a secretária de Cidadania da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), France Medeiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“As unidades móveis estão ampliando a empregabilidade aqui no município de Maués, assim como em Humaitá, estamos empregando 13 pessoas do município. É uma oportunidade tanto para pessoas mais jovens em busca do primeiro emprego, como para as pessoas mais maduras terem a oportunidade de entrar novamente no processo de trabalho”, afirma France.

Para este ano, o Governo do Amazonas vai inaugurar mais duas unidades móveis do PAC, nos municípios de Tabatinga e Boca do Acre, nas calhas do Alto Solimões e Purus, respectivamente, levando oportunidades de empregos a estes municípios.

Redação AM POST