Urgente: Governador Wilson Lima decreta toque de recolher no Amazonas

O governador do Amazonas, Wilson Lima, decretou toque de recolher das 19h às 6h em todo o Estado, para evitar maiores contágios da Covid-19. A informação foi divulgada na manhã desta quinta-feira (14), durante live disponibilizada em todas as redes sociais do governo.

De acordo com Wilson, transportes serão suspensos durante esse período e apenas pessoas que trabalham com serviços declarados essenciais poderão sair no horário estipulado.

“Estamos baixando um decreto suspendendo o transporte coletivo de passageiros entre as rodovias e os rios exceto o transporte de carga. Estamos decretando também o fechamento de todas as atividades e circulação de pessoas entre as 19h e 6h da manhã, exceto atividades e transporte de produtos essenciais à vida”, disse Wilson.

O governador afirmou ainda que está sendo montado um grupo de apoio aos pacientes em estado grave que irão se deslocar para os Estados de Goiás, Piauí, Maranhão, Brasília e Rio Grande do Norte.

“Estamos montando um grupo de apoio aos pacientes e familiares que irão se deslocar à outros estados. O primeiro grupo será transferido para Goiás, e outros grupos irão se deslocar ao estados de Maranhão, Piauí, Paraíba, Brasília e Rio Grande do Norte”, frisou o governador.