Urgente: piloto é resgatado após avião cair em rio no Amazonas; veja vídeo

Notícias do Amazonas – Um ultraleve caiu nas águas do rio Andirá, no município de Barreirinha, interior do Amazonas, na manhã desta terça-feira (7). O acidente ocorreu por volta das 7h, nas proximidades da comunidade quilombola São Paulo do Açu, e mobilizou moradores locais, que ajudaram no resgate do piloto.

PUBLICIDADE

De acordo com informações preliminares, a aeronave apresentava uma pane no motor enquanto sobrevoava a região. O piloto tentou realizar um pouso de emergência sobre o rio, mas o ultraleve acabou caindo e ficou parcialmente submerso. Parte da estrutura permaneceu visível na superfície, o que facilitou o resgate.

Moradores que navegavam pelo local agiram rapidamente e usaram canoas e voadeiras para socorrer o piloto. Ele foi retirado do interior da aeronave consciente, com ferimentos leves e escoriações, mas bastante abalado emocionalmente. Após o resgate, foi levado para receber atendimento médico na sede do município.

PUBLICIDADE

A aeronave envolvida no acidente é do tipo Seawind 3000, de matrícula PP-XDC. Equipes da Defesa Civil, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e autoridades locais foram acionadas para realizar o isolamento da área e iniciar os procedimentos de remoção e perícia da aeronave.

As causas do acidente ainda serão investigadas. Técnicos devem analisar as condições do motor, o histórico de manutenção e as circunstâncias do voo para determinar o que provocou a queda.

LEIA MAIS: Lula vai à missa agradecer ‘pela proteção’ após pane em avião da FAB em Belém; assista