Usina de Oxigênio para Envira e Manicoré são pleiteados por deputado Roberto Cidade

Redação AM POST

Com a eminência do Amazonas enfrentar uma terceira onda da pandemia do novo coronavírus, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado Roberto Cidade (PV), se antecipou e encaminhou ao Governador do Amazonas, Wilson Lima e ao Secretário de Saúde, Marcellus Campelos, um requerimento de indicação solicitando a instalação de usinas de oxigênio para os municípios de Envira e Manicoré.

Para o parlamentar, as dificuldades geográficas na chegada do socorro em tempo hábil as duas cidades amazonenses faz com que providências sejam tomadas, no intuito de salvar vidas.

“Nós vimos o que aconteceu em janeiro com a falta de oxigênio no Amazonas. As cidades do interior precisam estar preparadas para enfrentar a situação, caso tenhamos uma terceira onda no Estado. Em questão de saúde, cada minuto pode levar a salvar ou perder uma vida e é esse último que devemos evitar”, justificou Cidade.

No pedido, Roberto Cidade reforça que em Manicoré, por exemplo, uma cidade com 55 mil habitantes, o Hospital Regional Doutor Hamilton Cidade, possui 60 leitos para atender pacientes da cidade, como de cidades vizinhas como Novo Aripuanã, Borba, Nova Olinda e da área rural de Humaitá, gerando 180 atendimentos diários.

“Considerando que o oxigênio é vital para manter vivos os pacientes internados por Covid-19, a necessidade de instalação de uma usina de oxigênio para suprir as necessidades do hospital deve ser prioridade para o Poder Público”, disse.

Já em Envira, com uma distância de 1.208 km da Capital, a cidade dispõe de um hospital com 20 leitos para internação, que demandarão uma quantidade elevada de oxigênio na ocasião de uma possível terceira onda de infecções por Covid-19.

“A dificuldade logística de descolamento de cilindros de oxigênio ao município de Envira justifica a necessidade de instalação de uma usina de oxigênio naquela cidade, visto que um paciente internado por Covid-19 sobrevive apenas por alguns minutos sem ventilação mecânica”, pontuou o deputado.