Vacina Amazonas: primeiro dia de ação de vacinação em shoppings alcança quase 4 mil pessoas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A campanha Vacina Amazonas alcançou, neste sábado (06/11), a marca de quase quatro mil pessoas vacinadas com alguma dose do imunizante contra a Covid-19 nos shoppings de Manaus. A ação segue em cinco centro de compras, sendo um deles com alteração no atendimento a partir deste domingo (07/11).

Continua depois da Publicidade

Conforme dados repassados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), foram 888 doses aplicadas no Amazonas Shopping, 917 no Shopping Sumaúma, 518 no Shopping Ponta Negra, 826 no Manauara Shopping e 672 no Shopping Grande Circular. A ação é uma busca ativa coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) em parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

“A estratégia é oferecer para a população um local com maior acesso, principalmente para o usuário que utiliza o transporte coletivo. Nossas equipes estarão neste shopping vacinando a primeira, segunda e terceira dose para todos”, destacou o secretário de saúde, Dr. Anoar Samad.

O secretário ressalta ainda que a iniciativa segue determinação do governador Wilson Lima para ampliar estratégias do Governo do Estado visando alcançar pessoas que ainda não se vacinaram.

Continua depois da Publicidade

Mudança – A partir de hoje, o atendimento foi alterado do Amazonas Shopping para o Manaus Plaza Shopping, localizado na avenida Djalma Batista, na zona Centro-Sul da capital. Com a inclusão do novo local, o ponto de vacinação do Amazonas Shopping será descontinuado. O início da vacinação acontece a partir das 14h, em todos os demais shoppings.

Dias e horários – A ação, que teve início neste final de semana, segue nos dias 11, 12, 13 e 14 e 18, 19, 20 e 21 de novembro. De quinta a sábado, o horário será das 11h às 21h e aos domingos das 14h às 21h.

Continua depois da Publicidade

CONFIRA OS SHOPPINGS ONDE HAVERÁ VACINAÇÃO E QUEM DEVE SE VACINAR:

Horário:

De quinta a sábado: das 11h às 21h.

Aos domingos: das 14h às 21h.

Continua depois da Publicidade

1. Shopping Ponta Negra: Avenida Coronel Teixeira, 5705, bairro Ponta Negra

Piso L2 (próximo à loja Vivara)

2. Manaus Plaza Shopping: Avenida Djalma Batista, 2.100, bairro Chapada

Piso 1 (Ao lado da Samel)

3. Shopping Grande Circular: Avenida Autaz Mirim, 6100, bairro São José Operário

Piso L0

4. Manauara Shopping: Avenida Mário Ypiranga, 1300, bairro Adrianópolis

Piso Castanheiras (G6) (Em frente à Riachuelo Casa/Carter’s)

5. Sumaúma Park Shopping: Avenida Noel Nutels, 1762, bairro Cidade Nova

Piso Japiim (1º andar), próximo a Riachuelo

QUEM DEVE SE VACINAR

1ª DOSE

Quem tem mais de 12 anos e ainda não iniciou o esquema vacinal

É obrigatório que o menor de idade esteja acompanhado de um responsável maior de 18 anos

2ª DOSE

Quem tomou a primeira dose da vacina e já se encontra no prazo da segunda dose.

* Astrazeneca (56 dias) – Coronavac (28 dias) – Pfizer (21 dias)

DOSE DE REFORÇO

Pessoas a partir de 50 anos que tomaram a segunda dose ou dose única há 5 (cinco) meses ou mais.

Imunossuprimidos que tomaram a segunda dose ou dose única há 28 dias ou mais.

Trabalhadores da saúde que tomaram a segunda dose ou dose única há 5 (cinco) meses ou mais

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

1ª DOSE – 12 a 17 anos

1. Documento de identificação original com foto ou certidão de nascimento.

2. CPF ou Cartão Nacional do SUS

3. Comprovante de residência – original e cópia

18 ANOS OU MAIS

1. Documento de identificação original com foto.

2. CPF.

3. Comprovante de residência – original e cópia

2ª DOSE – 18 ANOS OU MAIS

1. Documento de identificação original com foto

2. CPF

3. Carteira de vacinação

2ª DOSE 12 A 17 ANOS

1. Documento de identificação original com foto ou certidão de nascimento

2. CPF ou Cartão Nacional do SUS

3. Carteira de Vacinação

DOSE DE REFORÇO – IMUNOSSUPRIMIDOS

1. Documento de identificação original com foto

2. CPF

3. Carteira de Vacinação

4. Laudo médico ou outro documento que comprove a condição – original e cópia

DOSE DE REFORÇO – A PARTIR DE 50 ANOS E TRABALHADORES DA SAÚDE

1. 1. Documento de identificação original com foto

2. CPF

3. Carteira de Vacinação

* Com informações da assessoria de imprensa