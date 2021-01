Vacina contra Covid-19 chega em áreas de difícil acesso do AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Circula nas redes sociais foto de um idoso do interior do Amazonas sendo vacinado possivelmente contra Covid-19 em uma canoa no meio do rio Solimões.

Indígenas e comunidades tradicionais ribeirinhas estão entre os grupos prioritários na primeira fase de vacinação contra a Covid-19. Além deles, foram incluídos nesta etapa profissionais de saúde, idosos com mais de 75 anos e idosos com mais de 60 anos que vivem em instituições.

O deputado Seafim Correa também postou a imagem. “O amazônida é um vencedor contra todas as adversidades. Vamos em frente!”, disse ele

O amazônida é um vencedor contra todas as adversidades. Vamos em frente! #ChegaVacina #Esperança #DiasMelhores Posted by Serafim Corrêa on Friday, January 29, 2021

O governo do Estado enviou, na manhã desta sexta-feira (29), 13.768 doses das vacinas de Oxford (desenvolvida em parceria com a farmacêutica AstraZeneca) e da Coronavac, do instituto Butantan, para atender 15 municípios do interior. Na quinta-feira (28), nove municípios receberam as doses dos imunizantes.

Esse é o terceiro envio das vacinas do Ministério da Saúde recebidas pelo Amazonas e, no caso da vacina de Oxford, é uma complementação na campanha de vacinação, uma vez que todos os municípios já receberam doses suficientes de vacinas.

Distribuição de doses por municípios – Dia 29/01

Lábrea: 390

Boca do Acre: 1.820

Eirunepé: 280

Amaturá: 604

São Paulo de Olivença: 2.685

Atalaia do Norte: 1.277

Envira: 767

Guajará: 481

Benjamin Constant: 320

Tabatinga: 2.610

Tocantins: 601

Santo Antônio do Içá: 1.353

Itamarati: 250

Carauari: 100

Ipixuna: 230