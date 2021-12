Vacina Premiada sorteia 200 ingressos para evento com o pastor Cláudio Duarte, em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A campanha Vacina Premiada, do Governo do Amazonas, vai sortear 200 ingressos para o evento com o pastor Cláudio Duarte, que acontece no dia 9 de dezembro, no Studio 5, zona sul de Manaus. Podem participar do sorteio as pessoas que já concluíram o ciclo de imunização contra a Covid-19, com as duas doses da vacina ou com dose única.

As inscrições para o evento podem ser feitas até o dia 7 de dezembro, pelo endereço bit.ly/SorteioClaudioDuarte. A campanha é mais uma ação do Governo do Estado para incentivar a população amazonense a concluir o ciclo vacinal contra o novo coronavírus. A Vacina Premiada já sorteou milhares de ingressos para eventos esportivos, além de shows musicais e de humor.

O resultado dos sorteados na campanha Vacina Premiada para o evento com o pastor Cláudio Duarte será divulgado na terça-feira (07/12), por meio do site oficial da campanha (www.vacinapremiada.am.gov.br) e nas redes sociais do Governo do Estado. No Instagram, o perfil oficial é o @governo_do_amazonas. No Facebook, os usuários devem acessar o @GovernodoAmazonas, e, no Twitter, o @AmazonasGoverno.