Vacinação contra a dengue é ampliada para mais 17 municípios no Amazonas

Notícias do Amazonas – O Amazonas amplia sua campanha de vacinação contra a dengue, incorporando mais 17 municípios ao calendário de imunização. A medida é coordenada pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

As cidades que passam a oferecer a vacina são: Alvarães, Atalaia do Norte, Beruri, Boca do Acre, Eirunepé, Guajará, Ipixuna, Japurá, Maraã, Maués, Santo Antônio do Içá, Tapauá, Caapiranga, Canutama, Juruá, Pauini e São Sebastião do Uatumã. Com isso, o número de municípios que integram a campanha chega a 44.

De acordo com a secretária da SES-AM, Nayara Maksoud, a escolha dos municípios seguiu critérios epidemiológicos, priorizando áreas com maior risco. “A meta é prevenir formas graves da doença com uma ação coordenada e estratégica”, afirmou.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, ressalta que a vacina é uma medida adicional de proteção e não substitui os cuidados já adotados. “É fundamental mantermos a vigilância contra o Aedes aegypti. A vacina vem como reforço às ações preventivas”, disse.

A previsão é de que 45,8 mil doses sejam disponibilizadas, direcionadas a crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, independentemente de terem tido contato prévio com o vírus. O Programa Nacional de Imunizações (PNI) estabelece a meta de vacinar 90% desse público.

As doses serão distribuídas de forma escalonada, conforme articulação com as secretarias municipais de saúde, que ficarão responsáveis pela aplicação do esquema vacinal completo, composto por duas doses.

Para garantir o sucesso da campanha, a FVS-RCP também promove capacitações para os profissionais de saúde dos municípios. A formação aborda desde os aspectos técnicos da vacina até estratégias de mobilização social, com foco em escolas, postos de saúde e comunidades.

Segundo a gerente de imunização da FVS-RCP, Angela Desirée, o treinamento é essencial para assegurar qualidade na aplicação e estimular a adesão da população. A FVS também acompanhará todo o processo de distribuição e aplicação das vacinas, garantindo o monitoramento contínuo da campanha.