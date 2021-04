Vacinação contra Covid-19 alcança 2,1 mil profissionais da segurança em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A campanha de imunização contra a Covid-19 dos servidores do sistema de Segurança Pública do Amazonas já alcançou 42% da meta do público previsto para o setor. Na primeira semana, a vacina contra a doença foi aplicada em 2,1 mil profissionais do segmento, conforme dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). Nesta segunda-feira (05/04), a vacinação será retomada.

Policiais militares, policiais civis, bombeiros militares, agentes do Departamento Estadual de Trânsito, peritos, legistas e policiais federais e rodoviários federais lotados em Manaus estão sendo contemplados com as doses. A meta é imunizar 5 mil. A campanha segue determinação do governador Wilson Lima e ocorre com autorização da Justiça Federal do Amazonas.

Estão sendo imunizados os profissionais da chamada linha de frente, ou seja, agentes da lei que executam serviços de rua, como investigação, atendimento de ocorrências, entre outros, como a fiscalização das medidas preventivas contra a Covid-19.

A campanha acontece com as doses da chamada reserva técnica, de 5%. Estão sendo usados tanto imunizantes CoronaVac quanto AstraZeneca. Isso não interfere no calendário de imunização dos demais grupos prioritários.

Para serem vacinados, os servidores da segurança pública são convocados para comparecerem ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus, localizado na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste, conforme escala de serviço do dia, encaminhada pelo órgão de origem à Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). A lista é enviada à FVS-AM e à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

As doses estão sendo aplicadas das 9h às 16h.

Vacinação do grupo prioritário de Segurança Pública e Salvamento

Período: 28/03 a 03/04/2021

Fonte: FVS-AM

Detran-AM: 25

Polícia Militar: 1.423

Polícia Rodoviária Federal: 67

Polícia Civil: 310

Polícia Federal: 60

Bombeiros: 207

Defesa Civil: 8

* Com informações da assessoria de imprensa