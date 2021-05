Vacinação da primeira dose contra a Covid-19 para trabalhadores da Saúde será retomada hoje em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus retoma a vacinação de trabalhadores da Saúde ainda não imunizados com a primeira dose contra a Covid-19, a partir desta quinta-feira, 20/5. Eles são remanescentes desse grupo prioritário, que já superou os 100% de cobertura vacinal na capital e teve a vacinação suspensa por indisponibilidade de doses. O atendimento vai ocorrer exclusivamente na Escola de Enfermagem de Manaus, na rua Teresina, 495, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul, e somente com dia e hora agendados pela plataforma “Imuniza Manaus” (https://imuniza.manaus.am.gov.br/).

“Seguindo orientação do prefeito David Almeida, de oferecer acesso a todos os que pertencem aos grupos prioritários, requeremos mais doses para completar o atendimento dos que não haviam sido vacinados no período regular”, explica a titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe.

A secretária acrescenta que a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde (MS) é de vacinar 90% da população estimada e que, no caso dos trabalhadores da saúde, foram vacinadas 66.676 pessoas, o que corresponde a 105% do total.

“Mesmo assim, considerando a importância estratégica no enfrentamento à Covid-19 e o grau de exposição desse público à contaminação pelo coronavírus, a prefeitura se comprometeu a dar continuidade à imunização dos ainda não vacinados. Recebemos do Ministério da Saúde, vacinas suficientes para imunizar, com a primeira e a segunda doses, 6,5 mil trabalhadores da saúde”, informa Shádia Fraxe, acrescentando que irão receber o imunizante CoronaVac, com 28 dias de intervalo entre as doses.

A secretária enfatiza que serão atendidos somente os trabalhadores da Saúde que preencheram o formulário para remanescentes (http://bit.ly/cadastrovacinasaude) até esta quarta-feira, 19/5, e com agendamento pelo “Imuniza Manaus”.

“Os que não se inscreveram para receber as doses extras, não poderão ser vacinados nesta etapa, uma vez que o número de doses disponíveis é limitado e já superamos a meta”, observa a secretária.

Para ser vacinado o trabalhador da Saúde precisa apresentar documento de identificação com foto (original), CPF e contracheque ou carteira de trabalho, que comprove o vínculo com um estabelecimento de saúde (original e cópia). A verificação do dia e da hora em que o trabalhador será atendido pode ser feita no botão “Consultar 1ª Dose”, no “Imuniza Manaus”.

* Com informações da assessoria de imprensa