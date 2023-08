Vacinação: Visitas técnicas reforçam o programa de imunização nos municípios do interior do Amazonas

Com o objetivo de fortalecer a cobertura vacinal dos municípios do Amazonas, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra Rosemary Costa Pinto, vinculada à Secretaria de Estado e Saúde do Amazonas, realizou, de janeiro até agosto, 11 visitas técnicas no interior do estado. As ações são coordenadas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) no Amazonas, integrante da fundação.

As visitas têm o objetivo de capacitar profissionais que atuam nas Secretarias Municipais de Saúde (Semsa) por meio de cursos sobre boas práticas em vacinação, procedimentos técnicos de acolhimento, triagem, estratégias vacinais e supervisão de ações de gestão em vacinação, além das salas de vacinação, tanto da área urbana quanto da área rural das cidades.

Os municípios que receberam visita técnica do PNI da FVS-RCP, nos primeiros oito meses do ano, foram: Anori, Beruri, Boca do Acre, Fonte Boa, Iranduba, Itacoatiara, Maraã, Novo Airão, Pauini, São Gabriel da Cachoeira e São Paulo de Olivença.

Tatyana Amorim, diretora-presidente da FVS-RCP, ressalta que as ações refletem planejamento integrado para atuação junto aos municípios. “Os técnicos enviados para os municípios atuam em conjunto com as Secretarias Municipais de Saúde para identificar as fragilidades e oferecer melhorias, ampliando as estratégias de imunização”, enfatiza.

Para a coordenadora do PNI da FVS-RCP, Angela Desirée, as visitas técnicas proporcionam contato mais próximos com os profissionais de saúde que atuam na vacinação dos municípios. “O retorno dessas visitas está sendo bem positivo, pois nos permite conhecer a realidades dos municípios, facilitando o trabalho do estado para apoiar esses profissionais”, disse.

Uma das técnicas do PNI que fazem parte dessa campanha é a enfermeira do PNI da FVS-RCP, Priscila Marques, que acrescenta que as visitas técnicas visam em um melhor serviço para a população. “Fazer essa avaliação nos municípios permitiu entender as dificuldades que são enfrentadas e oferecer melhorias. E os resultados disso são a ampliação do processo de trabalho em vacinação, resultando em uma grande melhoria do programa de imunização municipal”, ressaltou.

Programa Nacional de Imunizações

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) é o programa do governo brasileiro criado para garantir à população do país acesso gratuito a todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). No Amazonas, o programa é coordenado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra Rosemary Costa Pinto.

Redação AM POST